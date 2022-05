Le gouverneur de Kankan sur les assises : « nous sommes victimes mais nous avons accepté le pardon… »

Les fidèles musulmans de la commune urbaine de Kankan, à l’instar de leurs coreligionnaires des autres localités, ont célébré hier lundi la fête de ramadan, ce, après 30 jours de jeûne et de prières. C’est à la grande mosquée où les autorités administratives ont effectué la prière. Prenant la parole devant les journalistes, le gouverneur de la région administrative de Kankan a exprimé ses sentiments de joie :

« Le message que je lance à la population aujourd’hui c’est un message de paix et de cohésion sociale. Aujourd’hui, c’est le couronnement d’un mois de pénitence et cela a été une joie pour la population de la région de Kankan. Donc nous ne pourrons que remercier le propriétaire des jours. »

Le numéro un de la région de Kankan a par la même occasion glissé quelques mots concernant les assises nationales. Pour Aboubacar Diakité, ces journées de vérité et de pardon initiées par l’homme du 05 septembre ont été un véritable succès dans sa circonscription. Il compte d’ailleurs organiser d’autres journées dénommées « journées de cœur blanc » :

« Le mois de ramadan a été témoin de beaucoup d’évènements en Guinée. Cette année c’est la fin des assises nationales que le président de la république a initiées, tout le monde a parlé et Kankan aujourd’hui a le cœur tout blanc parce que nous sommes victimes mais nous avons accepté le pardon. Tout le monde a pardonné, tout le monde s’est expliqué et nous avons pardonné. C’est pour cela d’ailleurs que dans les jours à venir nous allons essayer d’organiser une journée régionale de cœur blanc à Kankan, pour dire au président de la république que Kankan a le cœur blanc, nous avons pardonné, nous avons accepté et nous continuons la vie. »

Interrogé sur la récupération des domaines bâtis et non bâtis de l’Etat, le gouverneur a préféré esquiver cette question des hommes de médias.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

