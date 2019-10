Le gouverneur de Labé sur la manif du FNDC : ‘’l’autorité de l’Etat va réagir par rapport à ce qui va se passer’’

En prélude à la manifestation du Front National de la Défense de la Constitution (FNDC) du 14 octobre prochain et à laquelle l’antenne régionale dudit front de Labé compte prendre part ne laisse pas indifférentes les autorités administratives de la région.

C’est dans cette logique que le gouverneur de Labé a tapé du poing sur la table ce samedi 12 octobre 2019. Dans un entretien avec nos confrères de BTA Fm de Labé, Elhadj Madifing Diané a déclaré que dans toute manifestation non autorisée qu’il faut s’attendre à toute réaction possible.

« La seule chose que je vais demander, c’est la retenue, la responsabilité est exigeante. J’ai eu l’opportunité de toucher du doigt les réalités de ces populations, je suis là environ 9 à 10 mois, je n’ai fait que travailler pour présenter la réalité de cette population qui végète dans sa pauvreté. Sensibiliser les autorités au niveau local, central et national pour que tous regardent dans la même direction en faveur de l’amélioration des conditions de vie de cette population. Ce qui est projeté est imprévisible. Car, toute manifestation non autorisée, il faut s’attendre à toute réaction possible. Ça peut venir des autorités comme ça peut venir même de la population », rappelle le gouverneur de région.

Poursuivant, Elhadj Madifing Diané précise que l’autorité de l’Etat va réagir à ce qui va se passer. « Il y a des honnêtes personnes dedans avec leur conviction, comme il peut y avoir des bandits dedans qui peuvent profiter d’une opportunité pour s’attaquer aux biens de la population. Tout cela est de nature à faire reculer le pays. Moi, gouverneur de cette région, je regarde la politique comme une activité inutile. Ce qui est évident, c’est que l’autorité de l’Etat est là et va réagir par rapport à ce qui va se passer. Je prie Dieu qu’il n’arrive pas à faire appliquer ce dessein qui n’est pas à l’avantage de la région… »

A noter que jusqu’au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, aucune lettre d’information n’était encore parvenue aux autorités communales de Labé pour que ladite manifestation du 14 octobre ne soit autorisée.

Tidiane Diallo, correspondant régionale à Labé

