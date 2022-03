Le grand imam à Kassory : « si tu ne veux aider que le sossoya, que Dieu ne te donne pas le pouvoir » (vidéo)

Du monde défile chez l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à Lambanyi. Le désormais président du conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) a reçu hier lundi des politiques dont Bah Oury mais aussi des imams et sages de la Basse Guinée. La vedette du jour était l’imam ratib de la mosquée Faycal Elhadj Mamadou Saliou Camara qui a tenu un langage de vérité à Kassory. Le chef religieux a demandé au chef du parti jaune d’être au service de la Guinée et non au service d’une communauté. « Si tu ne veux aider que le sossoya, que Dieu ne te donne pas le pouvoir », a prié l’imam👇👇

Mediaguinee