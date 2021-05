Le groupe AfrikinfoMedia a obtenu une licence et un agrément pour sa radio et sa télévision (communiqué)

Conakry, lundi 31 mai 2021 – Le groupe AfrikinfoMedia est heureux de vous annoncer que sa radio AfrikinfoFM et sa télévision AfrikinfoTV ont obtenu une licence et un agrément du ministère de l’Information et de la Communication de la République de Guinée le lundi 31 mai 2021.

L’attribution des deux licences et agréments autorisant AfrikinfoFM et AfrikinfoTV à émettre sur le territoire national guinéen était en préalable au lancement effectif des activités du groupe AfrikinfoMedia. Le 18 mai 2021, le ministre de l’Information et de la Communication, Amara Somparé, a signé deux arrêtés accordant les licences et les agréments aux médias audiovisuels privés membres du groupe AfrikinfoMedia.

En attendant l’attribution des fréquences par l’ARPT (Autorité de régulation des postes et télécommunications) du ministère des Télécommunications et de l’Economie Numérique, la Direction Générale du Groupe AfrikinfoMedia est heureuse d’annoncer la création officielle de la station de radiodiffusion commerciale AfrikinfoFM et de télévision commerciale AfrikinfoTV en Guinée.

Le groupe AfrikinfoMedia est composé de professionnels de l’audiovisuel guinéen et africain. Afrikinfo FM et Afrikinfo TV, ce sont deux chaînes d’information en continu émettant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Afrikinfo FM et AfrikinfoTV sont disponibles sur Facebook, Instagram Telegram, Tweeter, WeChat, WhatsApp et sur : www.afrikinfotv.com.

Ensemble, Afrikinfo FM et AfrikinfoTV appartiennent à AfrikInfoMedia, l’un des plus importants groupes de médias de la Guinée et de l’Afrique piloté par une équipe de membres du cercle de la Quality press africaine. Il propose des émissions d’information, de sensibilisation, d’éducation, de promotion et de divertissement pour garantir la confiance et la justice sociale et pour assurer l’ancrage d’une culture citoyenne, de la démocratie, et de l’Etat de droit en Guinée, en Afrique, ainsi que dans le reste du monde.

Le Groupe AfrikinfoMedia saisit cette heureuse occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’octroi des licences et des agréments à Afrikinfo FM et AfrikinfoTV.

AfrikinfoMedia prend l’engagement d’être à la hauteur des attentes concernant le respect des principes d’éthique et des règles de déontologie et ne rien faire qui puisse nuire à la réputation du noble et beau métier de journalisme.

Où que vous soyez et à tout moment, suivez AfrikinfoFM, AfrikinfoTV, les chaînes de l’actualité africaine !

Pour la direction générale

Ibrahima Diallo

Journaliste/Ecrivain