Le Groupe GBM condamne les manœuvres dilatoires de Sega Diallo (communiqué)

C’est avec une blessante surprise que le Groupe Business Marketing a pris connaissance, via les médias, les propos irresponsables, indignes et honteux, du pusillanime Vice-président du Comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football, le sieur Séga Diallo, lui imputant grossièrement la responsabilité de l’envahissement de la pelouse du stade Général Lansana Conté de Nongo, après le coup de sifflet final du match Syli national de Guinée -Flammes du Malawi, le jeudi 9 juin 2022.

Face à cette forme de provocation injustifiée, injustifiable et dénuée de tout fondement, le Groupe Business Marketing dénonce et condamne avec vigueur et fermeté, les manœuvres dilatoires d’un vice-président et d’un CONOR incompétent, incapable d’assumer ses échecs répétés depuis son installation.

Le Groupe Business Marketing rappelle, comme tout le monde sait, que l’organisation de ce match Guinée – Malawi et de tous les matchs internationaux des instances de Football (FIFA, CAF, UFOA etc.) relèvent exclusivement et intégralement de la compétence des Associations Nationales, donc du CONOR qui fait office actuellement de Fédération Guinéenne de Football.

Pour sa part, et depuis la signature de la Convention de Partenariat avec l’Etat Guinéen, le Groupe Business Marketing ne cesse de déployer de gros efforts humains, matériels et financiers, pour faire face à sa part de responsabilité et remplir ses obligations contractuelles.

C’est dans ce sens que son Président, Monsieur Mamadou Antonio Souaré a tenu à se rendre personnellement en Europe, pour corriger définitivement les insuffisances qui ont été signalées au niveau de l’éclairage et de la pelouse. Ces améliorations palpables ont été remarquées, reconnues et félicitées par tous les spécialistes du Football et par l’opinion nationale et internationale.

Fidèle à sa politique et à sa logique de patriotisme, le Groupe Business Marketing et son Président, ne se laisseront ni distraire ni dévier de leurs missions et objectifs de servir la Guinée et sa jeunesse, qui leur sont très chères et précieuses.

Enfin, le Groupe Business Marketing usera de toutes les voies de droit pour défendre son honneur, son image et sa dignité contre les actes de manipulation et de diffamation, infondés.

Le Groupe Business Marketing