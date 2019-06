Le Guatemala arrête 4 Guinéens qui tentaient de se rendre illégalement aux USA

La police du Guatemala a annoncé samedi l’arrestation dans une gare routière de la capitale de 24 migrants haïtiens et guinéens qui tentaient de se rendre illégalement aux Etats-Unis.

Vingt des personnes interpellées sont originaires d’Haïti et quatre de Guinée. « Parmi eux se trouvent six femmes et un mineur », a déclaré le porte-parole de la police, Pablo Castillo.

Les 24 migrants ont été arrêtés alors qu’ils descendaient d’un autobus en provenance de Chiquimula, près de la frontière avec le Honduras.

Vendredi, la police guatémaltèque avait déjà arrêté près de la frontière mexicaine 13 migrants originaires du Cameroun et du Burkina Faso.

Le Guatemala est un point de départ et de passage des caravanes de migrants qui, depuis l’automne 2018, se dirigent vers le Mexique et la frontière des Etats-Unis, provoquant la colère du président américain Donald Trump et des tensions entre Washington et Mexico.

Ces migrants proviennent pour la plupart d’Amérique centrale, mais souvent aussi d’autres pays du continent comme la Colombie ou Cuba, et parfois d’Afrique.

