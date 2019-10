Le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée offre une formation aux banquiers et opérateurs économiques

Le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG) a entamé depuis le 6 octobre dernier une formation en vue de la mise en œuvre de la plateforme Guichet dont le but est de permettre aux opérateurs économiques de soumettre leurs intentions, d’importer ou d’exporter, et de permettre également aux banquiers d’examiner cette demande d’ouverture de dossiers de domiciliation, et également au Ministère du commerce d’examiner cette demande d’obtention d’adéquation des structures d’importation et d’exportation.

Le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG) est une plateforme électronique et interactive qui fédère l’ensemble des acteurs autour du commerce extérieur. Il permet à chacun des acteurs qui interviennent dans toute la chaine du commerce extérieur de pouvoir faire en ligne l’ensemble de leurs transactions et opérations commerciales dont ils ont l’habitude. Il permet également de mutualiser et d’harmoniser l’ensemble des procédures et des processus qui tournent autour du commerce extérieur. Institué suite à un décret présidentiel du 6 juin 2017 sous forme de service public, le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée unique est une direction en charge du Ministère du budget

« C’est une initiative présidentielle qui a pour mission fondamentale de faciliter, simplifier et sécuriser le climat des affaires en Guinée et éventuellement permettre à la Guinée de bénéficier d’avantages concurrentiels vis-à-vis des pays de la sous-région. Cette initiative est en accord avec toutes les recommandations de la banque mondiale et de l’organisation mondiale du commerce (…) Donc c’est une réforme majeure que la Guinée n’a jamais connu en terme du commerce extérieur. Qui parle de commerce extérieur parle d’import-export, parle de changement de comportement conformément à la technologie », a estimé Mamou Diané, directeur général du Guichet Unique et du Commerce Extérieur de Guinée.

Désormais en Guinée, toute personne ayant l’intention d’importer ou d’exporter de la marchandise d’une valeur de 2000 dollars américains devra se manifester via la plateforme Guichet Unique et ce, quel que soit l’endroit où il se trouve.

Pour Andrick Malmené, formateur indique qu’« en République de Guinée, lorsqu’une personne a l’intention d’importer ou d’exporter des marchandises, il doit se manifester. Lorsque cette marchandise-là qui doit être importée ou exportée à une valeur de 2000 dollars américains, il faut absolument qu’il y ait une domiciliation auprès d’une banque. Donc nous mettons en place un mécanisme qui permettra à l’opérateur économique sans se déplacer de pouvoir faire cette déclaration d’intention d’importer ou d’exporter. Qu’il soit chez lui à la maison, qu’il soit à l’étranger, dès qu’il a des informations en rapport avec son opération commerciale qu’il puisse déclarer cette intention à travers la plateforme du guichet unique, donc en ligne via internet. Dès qu’il fait cette déclaration d’importer, sa banque sera automatiquement saisie, toujours via internet grâce aux notifications qui vont parvenir à la banque par une boite mail, donc par internet toujours, la banque va agir. Dès que la banque agit, toujours dans la plateforme du guichet unique et qu’elle termine ses opérations, l’opérateur économique sera automatiquement notifié que sa banque a fini les opérations de domiciliation. Il va agir et ensuite le ministère du commerce va être aussi automatiquement informé, et donc les gens n’auront pas forcément besoins de se déplacer. Le ministère du commerce sera notifié par mail que l’opérateur économique avait souscrit une intention d’importer, la banque a fait la domiciliation de l’importation, l’importateur a payé la redevance qu’il est censé payé, parce qu’il faut les payer l redevance pour obtenir la DDI et la DDE, et le ministère du commerce traite le dossier en toute indépendance en ligne, toujours à travers la plateforme, et quand le ministère du commerce termine le traitement du dossier et qu’il autorise la délivrance de la déclaration descriptive d’importation et d’exportation, l’opérateur économique sans se déplacer est automatiquement notifié grâce au guichet unique », explique cet expert fonctionnel.

Depuis le 6 octobre, deux classes d’agents et cadres du ministère du commerce, et de banquiers ont été formés. Seydou Traoré est agent du service étranger de la banque islamique de développement

« J’avoue que la formation s’est très bien passée. Vous n’êtes pas sans savoir que la Formation portait sur le guichet unique, et cette formation s’accentue autour de la domiciliation des DDI et des DDE. Au fait cela consiste pour nous les banques de nous assurer comment les documents extérieurs concernant la DDI (Demande Descriptive d’Importation) et la DDE (Demande Descriptive d’Exportation) sont générées au niveau du ministère du commerce dans la plateforme au niveau de la demande de l’initiation par l’opérateur économique jusqu’à la génération du document final qui est la DDI ou la DDE. Dans le but de collaborer avec le ministère, je tiens à les rassurer qu’au niveau de la banque ils ne doivent pas du tout s’inquiéter. Nous prenons bonne note du bon traitement des dossiers lorsque la notification viendra chez nous, voire la conformité des documents qui sont liés directement à l’opération et bon traitement jusqu’à ce que l’opération soit bien dénoué et que les documents soient générés à leur niveau », assure-t-il ?

A rappeler que cette formation à durée indéterminée est gratuite et ouverte à tous les opérateurs économiques.

Maciré Camara

+224 628 112 098