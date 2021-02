Le guinéen Amara Diawara, lauréat de la 5è édition du ‘’Challenge App Afrique RFI-France 24’’

De nationalité guinéenne, Amara Diawara, porteur du projet « Afriqcare » vient de rafler le prix la 5è édition du « Challenge App Afrique RFI-France 24 ».

Son projet dénommé « Afriqcare » qui a séduit les initiateurs du « Challenge App Afrique RFI-France 24 » est une plateforme destinée aux professionnels de la santé ainsi qu’aux patients maliens et guinéens permettant une gestion des consultations et la prise de rendez-vous en ligne, avec la possibilité d’avoir accès à un livre de santé et un carnet de vaccination électronique.

Selon nos informations, cette 5ème édition qui était ouverte à tous les africains et les jeunes entreprises du continent, visait à favoriser l’intégration des nouvelles technologies dans la lutte contre les épidémies en Afrique francophone, en récompensant les innovations numériques (sites internet, applications, services SMS) permettant de répondre aux besoins des utilisateurs lors de l’apparition d’épidémies.

« Grâce au soutien des partenaires du « Challenge App Afrique RFI-France 24 », Huawei, Engie Africa, Digital Africa, Société Générale, Africa Global Recycling, Emerging Valley, Next Einstein Forum, ainsi que des incubateurs africains d’entreprises innovantes, le lauréat remporte une bourse de 15 000 Euros destinée au développement de son projet », nous informe-t-on.

A noter qu’au cours de cette 5ème édition, le guinéen Amara Diawara avait plusieurs adversaires dont la malienne Fatouma Bocoum pour « Denko Kunafoni », l’ivoirien Joseph-Olivier Biley pour « Tork » et le burkinabè Adama Sy Traoré pour « DiagnoseMe ».