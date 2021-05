Le Haut conseil des Guinéens de l’étranger créé !

Le président Alpha Condé a dans un décret rendu public dans la soirée de ce lundi 03 mai 2021 à la télévision nationale annoncé la création auprès du ministre des Guinéens de l’étranger, un organe consultatif dénommé “le Haut conseil des Guinéens de l’étranger” en abrégé( HCGE).

Selon, le décret, ce haut conseil est une structure fédérative des conseils des guinéens résidents à l’étranger. “l est apolitique , à but non lucratif , laïc et non discriminatoire. C’est organe de consultation, de concertation, de conseil et de suivi de l’application de la politique du gouvernement en matière de gestion de la diaspora”., souligne le décret.

Pour accomplir sa mission, précise l’acte, le haut conseil des guinéens de l’étranger comprend une assemblée générale et un bureau exécutif . Et les frais afférents aux différentes sessions de l’assemblée générale du haut conseil des guinéens de l’étranger sont imputables au budget du ministère chargé des guinéens de l’étranger. Le secrétaire permanant, le chargé des questions administratives et financières et le chargé de l’information et de la communication sont nommés par arrêté du ministre en charge des Guinéens de l’étranger“,

S’agissant des modalités du fonctionnement des organes prévus dans le présent décret, il sera déterminé par un arrêt du ministre chargé des Guinéens de l’étranger.

: “Les ministres chargés des guinéens de l’étranger, des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de ce présent décret“.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22