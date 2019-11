Le Japon finance 3 micro-projets

COMMUNIQUE DE PRESSE- Le mercredi 27 novembre 2019, Son Excellence Monsieur Matsubara Hideo, Ambassadeur du Japon en République de Guinée et les représentants de 3 associations guinéennes ont signé les contrats de don portant sur la construction d’un collège dans la Région de N’Zérékoré, ainsi que la rénovation d’un collège et la reconstruction d’un centre de santé dans la Région de Kindia.

Le Projet de construction du collège de Baala, dans la préfecture de Yomou, d’un montant de 90 867 $, soit 800 543 060 GNF présenté par l’Association guinéenne pour le développement économique (AGUIDE). Il concernera la construction de quatre salles, d’une direction, de latrines, d’un forage, ainsi que la formation de l’Association des parents d’élèves. La localité de Baala ne compte actuellement pas de collège, et le plus proche se situe à 8 km. Environ 50 élèves par an sont admissibles, et doivent le plus souvent abandonner leurs études, ou aller à Diécké ou Yomou.

Le Projet de rénovation du collège de Kindia Ⅳ, à Condéta Kindia, d’un montant de 84 178 $, soit 741 612 800 GNF, présenté par l’ONG La croisière littéraire de Guinée. Il permettra la rénovation d’un bâtiment de 3 classes et d’une direction, ainsi que d’un autre bâtiment qui abritera une bibliothèque. Une clôture sera également construite. Il concernera 502 élèves de la Commune de Kindia.

Le Projet de reconstruction du centre de santé de Souguéta, dans la préfecture de Kindia, d’un montant de 90 058 $, soit 793 411 820 GNF, présenté par l’Association nationale pour préserver l’environnement et la vie (ANAPEV). Il servira à la reconstruction du bâtiment principal, la construction de latrines, d’un château d’eau et d’un incinérateur, et la fourniture du mobilier. Le centre actuel compte trois bâtiments, dont le plus grand n’est plus utilisable et les deux autres sont trop petits pour les près de neuf mille patients qui y sont traités chaque année. Le centre de Souguéta sert au référencement des patients, et dessert plus de cinquante mille habitants.

Par ces projets, le Gouvernement du Japon poursuit son appui dans les domaines de l’éducation et de la santé en Guinée. Il s’agit de deux des piliers d’intervention du Japon en Afrique, tels que réaffirmés cette année lors de la 7ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 7), à laquelle a assisté Son Excellence le Professeur Alpha Condé. Ces projets concourent aussi à améliorer la sécurité humaine de base dans les localités concernées.

Conakry, le 27 novembre 2019