Le Japon finance la construction du collège de Kagbelen village

🔴Communiqué de presse🔴mardi 22 février 2022, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, Ambassadeur du Japon en République de Guinée et Monsieur Nyankoye Pola LOUA, Directeur Exécutif du Centre d’Etude et d’Appui au Développement (CEAD), en présence de Monsieur Almamy Seny BANGOURA, Maire de Dubréka, ont signé le contrat de don pour le projet de construction du collège de Kagbélen Village.

D’un montant d’environ huit cent vingt millions Francs Guinéens, ce don va permettre la création d’un collège de quatre salles de classe et d’une direction, avec leur mobilier, ainsi que d’un forage.

Cette construction d’un collège vient combler un manque : actuellement, Kagbélen Village ne compte qu’un seul collège public, qui est hébergé dans des bâtiments loués par l’Etat. L’urbanisation rapide de l’agglomération de Conakry a largement débordé sur les communes de Dubréka et de Coyah, attirant de nouvelles populations, mais comprenant aussi les habitants de villages autrefois isolés. Kagbélen Village fait aujourd’hui partie de cette agglomération, bien qu’étant située dans la commune de Dubréka. Et, face à cette urbanisation forte, il est important d’apporter aux habitants les équipements sociaux de base indispensables.

La réalisation de ce collège public permettra de réduire la pression sur le collège actuel, et de scolariser sur place les quelques 280 élèves du primaire qui sont admis au secondaire. Il permettra de compléter le cycle scolaire dans cette zone en pleine expansion, et aux besoins nombreux. En plus, un nouveau puits à l’école sera disponible pour la communauté locale, donnant accès à l’eau propre aux élèves de l’école, ainsi qu’à environ 1 000 enfants de l’école primaire sur le site et à environ 2 000 habitants.

Par ce projet, le Japon continue son appui aux efforts de développement de la Guinée, au travers des organisations de la société civile, dans le domaine de l’éducation qui la base fondamentale du développement d’un pays.