Le Japon inaugure le dojo de karaté de Conakry

COMMUNIQUE- Le jeudi 25 février 2021, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, Ambassadeur du Japon en République de Guinée et Maître Sékou Cheick CONDÉ, Président de la Fédération Guinéenne de Karaté et Arts martiaux Affinitaires, ont procédé à l’inauguration du projet d’extension et d’équipement du dojo de karaté à Conakry, en présence de Monsieur Djibril KAKE, Directeur National Adjoint des Sports, et de Maître Naby CAMARA, Président du Comité Olympique et Sportif.

Le dojo de la Fédération Guinéenne de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires se situe dans l’enceinte du Stade du 28 Septembre. Cependant, le bâtiment, qui ne comprenait qu’un rez-de-chaussée, était trop étroit pour les quelques 200 karatékas qui s’y entraînent, et les locaux ne permettaient pas l’organisation de tournois importants.

Pour remédier à cette situation, et pour développer ses activités, la FGKAM a donc sollicité l’appui du Gouvernement du Japon, qui a accordé un micro-projet culturel d’un montant de 819 215 000 Francs Guinéens.

Ce don a permis de rénover 255 m² au rez-de-chaussée, qui comprend des bureaux, une salle de réunion et une petite salle d’entrainement, et de construire un premier étage de 331 m², qui accueille une grande salle de karaté et des bureaux. 400 tatamis ont également été fournis, pour les salles et pour les tournois futurs.

Avec sa surface doublée par le projet, le dojo du Stade pourra mieux accueillir les karatékas au quotidien, et près de 1 800 d’entre eux lors des compétitions. Comme de nombreux arts martiaux, le karaté est très pratiqué en Guinée, avec près de 11 200 licenciés de la Fédération et de nombreux championnats à travers le pays. C’est aussi un aspect culturel du Japon largement partagé dans le monde, et particulièrement en Guinée.

La culture est un aspect important des relations entre les peuples, et une coopération culturelle est un moyen fort de renforcer les relations d’amitié entre les pays et entre les peuples. Durant l’inauguration, Madame OKAWA, deuxième secrétaire à l’Ambassade du Japon en Guinée a fait une performance de karaté avec les karatékas guinéens.