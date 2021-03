Le Japon inaugure le lycée de Manéah

COMMUNIQUE- Mardi 2 mars 2021, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, Ambassadeur du Japon en Guinée, Monsieur Ousmane Karamoko CAMARA, président de l’Association des Jeunes “Force Naturelle” pour le Développement de Manéah ont inauguré le Projet de construction du lycée de Manéah, dans la préfecture de Coyah, en présence de Monsieur Aziz DIOP, Préfet de Coyah, de Madame DIOP Fatoumata Kémoko TRAORE, Directrice Préfectorale de l’Education de Coyah, de Monsieur Abou Zator CAMARA, Maire de Manéah, et des autorités locales et éducatives.

Ce Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, d’un montant de 173 297 $ US (environ 1 500 000 000 GNF), a permis la construction du premier lycée public de la Commune Rurale de Manéah, avec un bâtiment de 9 salles de classe et une direction de 4 bureaux équipées en mobilier, et 3 latrines. Ce lycée est établi dans l’enceinte du collège de Manéah, avec la construction.

La Commune de Manéah était dépourvue de lycée public, alors qu’elle accueille plusieurs écoles primaires et un collège. Elle connait également un fort développement urbain, dans la grande agglomération qui se renforce entre Conakry, Coyah et Dubréka mais sans que les services publics, et notamment les infrastructures scolaires, suivent le rythme. Le lycée de Manéah permettra donc aux collégiens de poursuivre sur place leur enseignement secondaire.

Par ce projet, le Gouvernement du Japon poursuit son appui aux efforts du Gouvernement Guinéen pour l’éducation, afin d’assurer la base du développement du pays. C’est un des axes d’intervention du Japon en Afrique, et un des piliers de la coopération guinéo-japonaise.

Depuis le début de sa coopération, le Japon a financé plus de mille salles de classe en Guinée.