Le Japon lance deux projets de construction d’écoles primaires à Conakry et Coyah

Les 9 et 15 février 2022, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo,

ambassadeur du Japon en République de Guinée, en compagnie des présidents des ONG porteuses de projet et des autorités locales, a posé la première pierre de construction de deux nouveaux chantiers d’écoles primaires, à Matam-Lido 1 (Conakry) et à Malassy (Coyah), poursuivant l’investissement du Gouvernement du Japon dans le renforcement du secteur de l’Education en Guinée.