Le Japon, les Emirats arabes unis et le Vietnam félicitent Alpha Condé pour sa réélection

Les messages de félicitations au président Alpha Condé continuent d’arriver à Conakry. Selon la télévision nationale, le Premier ministre du Japon Yoshihide Suga, les présidents des Emirats arabes Unis Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane et du Vietnam Nguyễn Phú Trọng ont adressé des messages de félicitations et de vœux de succès au président guinéen et assuré que leurs pays continueront à coopérer avec la Guinée. Le président vietnamien a lui rappelé que la Guinée a été le premier pays africain à reconnaître l’indépendance de son pays…