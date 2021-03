Le Japon octroie une subvention à l’UNICEF Guinée pour stopper la double épidémie de poliomyélite et de rougeole

[COMMUNIQUE DE PRESSE] Le Gouvernement du Japon octroie une subvention d’un montant de 1 469 772 USD à l’UNICEF Guinée pour contribuer à stopper la double épidémie de poliomyélite et de rougeole dans les zones les plus touchées par la COVID-19.

Conakry, le 15 Mars 2021 – Le Gouvernement Japonais accorde un financement d’un montant de 1 469 772 USD à l’UNICEF, dans le cadre de son budget supplémentaire 2020, pour soutenir les efforts du Gouvernement de la République de Guinée dans la réponse aux urgences. L’objectif d’ici mars 2022 est de contribuer à l’amélioration de la qualité et de la continuité des services de vaccination, de freiner les épidémies de poliomyélite et de rougeole chez les enfants de moins de 5 ans, et de renforcer la prévention de la pandémie de la COVID-19.

Ce projet, d’une durée d’un an, couvrira deux communes de Conakry, à savoir : Matoto et Ratoma, et trois préfectures de la région de Kankan, notamment Kankan, Mandiana et Siguiri.

Les interventions soutenues dans le cadre du budget supplémentaire du Japon permettront de maintenir et d’élargir l’accès à un paquet minimum d’interventions intégrées de Santé, y compris la vaccination, la nutrition et le WASH (Eau, Hygiène et Assainissement) pour 2 710 436 bénéficiaires. Parmi les bénéficiaires, les enfants de 0-11 mois, les communautés rurales, les écoles et les centres de santé dans les régions affectées par les épidémies de la COVID-19, de la poliomyélite et de la rougeole.

Un volet important de ce financement couvrira la communication sur les risques et l’engagement communautaire pour combattre les rumeurs, renforcer la confiance des populations vis-à-vis du système de santé, et permettre aux communautés d’adopter de meilleures pratiques d’assainissement et d’hygiène.

Ce projet de renforcement de la prestation des services de Santé, Nutrition et WASH, est le fruit d’un solide partenariat entre l’UNICEF et le Gouvernement du Japon, qui fait partie des partenaires clés de l’UNICEF dans le monde, et particulièrement en Guinée.

Le Japon, comme lors de la précédente épidémie d’Ebola, continue d’apporter son soutien actif à la Guinée et de renforcer son système sanitaire, afin de lutter contre les épidémies à moyen et long terme. Il est important de prendre des mesures inclusives basées sur la sécurité humaine, dont la couverture sanitaire universelle, à laquelle le Japon apporte son appui. Son importance a été rappelée lors de la 7ème conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 7), en 2019, et dans le Plan d’action 2019 de Yokohama qui a spécifiquement fixé comme objectif l’extension de la couverture vaccinale, dont celle contre la poliomyélite.