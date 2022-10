Le Japon s’engage à reconstruire l’école primaire de Tafory Gangan (Kindia) à hauteur de plus d’un milliard fg

La réalisation d’infrastructures scolaires est l’un des axes forts de la coopération guinéo-japonaise. C’est dans cet ordre d’idée qu’il (Japon) vient de financer la reconstruction de l’école primaire de Tafory Gangan sise dans la commune urbaine de Kindia, à hauteur de 145 251 dollars US soit 1 milliard 200 millions de francs guinéens.

La cérémonie de signature dudit financement s’est tenue ce lundi 31 octobre 2022, dans les locaux de la résidence de l’Ambassadeur du japon en Guinée, entre l’ambassadeur, Matsubara Hideo et Mme Aminatou Kahn Diallo, présidente du Rotary Club de Conakry. C’était en présence des représentants de ladite école et de plusieurs membres du Rotary Club.

Dans son allocution de circonstance, le diplomate japonais a salué la bonne coopération qui existe entre son pays (Japon) et la Guinée, avant d’annoncer que ces travaux de reconstruction seront exécutés par l’entreprise ‘’BELCO’’ et supervisés par Rotary Club de Conakry.

« L’école de Tafory Gangan se situe dans la commune urbaine de Kindia, et accueille actuellement 1 027 élèves et 34 enseignants, pour 15 salles de classes. Elle comprend quatre bâtiments dont un datant 1962, et dont l’état devenait problématique pour les élèves et les enseignants, au point de n’être plus utilisé. Construit en matériaux du cru, il ne peut remplir sa mission, et doit être remplacé. D’un montant de 145 251 dollars, le projet va permettre la reconstruction d’un bâtiment de six (6) salles de classe aux normes, la fourniture de 72 tables bancs, et la construction d’une direction avec son mobilier. Cela permettra de sécuriser les élèves et les enseignants dans des locaux neufs et de qualité, et de doter. Enfin l’école d’une vraie direction, mettant ainsi l’école de Tafory Gangan aux normes habituelles. Après le projet, ils seront 1 200 élèves qui profiteront de ces infrastructures agrandies et renouvelées. »

Pour sa part, présidente du Rotary Club de Conakry n’a pas manqué de mots pour remercier le pays du soleil levant (Japon) pour cet autre appui aux populations guinéennes.

« Ce projet qui rentre dans le cadre des six (6) axes stratégiques de Rotary Club notamment celui de l’alphabétisation et l’éducation de base, est un projet qui apportera aux communautés environnantes des bénéfices immédiats à long terme. Car, ces infrastructures de qualité serviront à beaucoup de générations qui fréquenteront cette école », dira Mme Aminatou Kahn Diallo.

Plus loin, elle dira qu’en complément à la reconstruction de ces infrastructures scolaires, « le Rotary Club Conakry s’engage également à mettre en œuvre la construction d’un forage qui permettra à l’école de bénéficier de la proximité d’un point d’adduction d’eau… »

Quant au représentant de l’entreprise contractante, il a pris l’engagement que le délai contractuel de quatre (4) mois sera respecté.

Youssouf Keita