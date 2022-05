Le Jardin 2 octobre passe sous le contrôle du gouvernorat : adieu les projets de Djénèkaba !!!

On perd le pouvoir et tous les avantages avec. La junte au pouvoir en Guinée a décidé de confier la gestion du très prisé Jardin du 2 octobre -situé à l’entrée de Kaloum- au Gouvernorat de la ville de Conakry. Dans un décret lu mercredi à la télévision nationale, le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a acté la décision. Ce patrimoine de la ville de Conakry a été longtemps géré par les Premières dames de la République. L’ex-Première dame Hadja Djenè Kaba Condé qui y avait initié un vaste projet avec une société irakienne est donc priée de quitter. En octobre dernier, la cellule de communication de la Fondation Prosmi de l’épouse de l’ex-président Alpha Condé -renversé le 5 septembre dernier- dévoilait ses intentions dans un communiqué…👇👇

« Notre jardin du 2 octobre, patrimoine de la ville de Conakry n’a pas vu de rénovation depuis plusieurs années. En effet, la plupart des jeux n’était plus homologué pour la sécurité des enfants.

HADJA CONDE DJENE KABA a œuvré dans chacun de ses déplacements à la recherche d’investisseurs financiers pour réhabiliter le jardin.

Ces travaux d’amélioration et de rénovation composé d’un parc aquatique et de divers manèges dernière génération sont pour toute la population guinéenne et surtout la jeunesse, un patrimoine et une grande chance.

Le chantier est en partenariat avec une société Irakienne FAROOQ ABASS COMPAGNY et la fondation PROSMI , la gestion est partagée entre ces deux entités pour un nombre d’année défini.

Soucieux de l’environnement, c’est avec considération et respect que nous traitons nos arbres, nous les élaguons. Aucun arbre n’est coupé ou tronçonné, bien au contraire nous prévoyons le reboisement des espaces vides.

La fondation PROSMI soutiendra l’élan social de l’espace (une journée gratuite pour les orphelins de Conakry une fois par mois)

La communication de ce projet de grande envergure (40 semaines) était resté privé.«