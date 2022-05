Mohamed Diawara à la réunion du GRAUIM, à Tunis : « merci à tous ceux qui rêvent d’une justice indépendante, impartiale »

La réunion du Groupe Régional Africain de l’Union Internationale des Magistrats (GRAUIM) s’est ouverte le 7 mai dernier à Tunis. capitale tunisienne, et s’étendra jusqu’au 10 mai prochain.

La Guinée est représentée à ce rendez-vous régional par deux éminentes personnalités de l’Association des Magistrats de Guinée (AMG) que sont le procureur Mohamed Diawara et Aïssatou Sakho, respectivement président et secrétaire aux affaires extérieures de ladite association.

De sources concordantes, l’objectif de cette réunion est de consolider les relations qui existent déjà entre les magistrats de l’union internationale des magistrats ; Se concerter par commandement du cœur et exigences professionnelles ; bâtir un cadre d’échanges de pratiques ; d’expériences et de difficultés; et promouvoir des relations d’amitié afin de sauvegarder l’indépendance du pouvoir judiciaire dans les différents Etats.

« C’est de promouvoir et protéger les droits de l’homme, les valeurs démocratiques et les règles et valeurs qui régissent la profession de magistrat », nous explique-t-on.

Dans son intervention de circonstance, le juge Mohamed Diawara a remercié les initiateurs de ladite réunion avant d’exprimer l’engagement et la détermination de l’association des magistrats de Guinée de soutenir toutes les réformes allant dans le sens de la qualification de la justice.

« Merci à l’Association des magistrats tunisiens(AMT) pour son invitation et son aimable hospitalité. Merci à l’Association des magistrats de Guinée(AMG) qui témoigne sa volonté indéfectible de soutenir les réformes engagées par son Conseil d’Administration. Merci à tous ceux qui rêvent d’une justice indépendante, impartiale, efficace, efficiente, objective, plus professionnelle et foncièrement respectueuse des valeurs Républicaines », dira-t-il entre autres.

Youssouf