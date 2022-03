Le juge Mohamed Diawara fera des jours heureux de la Justice guinéenne !

🔴Par Mamady Sidibé🔴De nos jours, il est indubitablement vrai que notre pays a trop souffert de sa justice et tenez-vous bien, l’avenir de la justice guinéenne passera surement par ce magistrat moderne, humble, discret et respectueux des principes.

Son plébiscite sans faille à la tête de l’association des Magistrats de Guinée en est une preuve éloquente.

Que quelqu’un me dise maintenant qui est le juge Mohamed DIAWARA car à chaque jour qui passe, on découvre en lui une nouvelle aptitude, un talent que peu d’hommes possèdent.

Avoir à nos côtés plusieurs magistrats à la carrure de cet homme, fera incontestablement de notre justice, la boussole qui orientera tout citoyen.

Magistrat éclairé, pleinement atypique surgi dans le paysage judiciaire moderne.

C’est pourquoi on ne cesse de dire dans les couloirs des Cours et Tribunaux qu’il est une référence.

Ce magistrat est une lumière, un modèle qui refuse de se laisser entraver dans l’exercice de sa mission et avance sans faiblesse ni autocensure.

En apparence, l’homme est discret et humble, mais ceux qui le connaissent savent bien qu’il est doté d’une volonté d’acier et d’un patriotisme hors normes à la volonté d’éradiquer les imperfections de notre justice. Ce magistrat dont les valeurs sont reconnues tant en Guinée que dans plusieurs d’autres pays n’a jamais eu peur d’exprimer dûment ses convictions en tout lieu et en toutes circonstances.

La lutte contre l’impunité a toujours été son cheval de bataille. Il a toujours démontré par ses œuvres qu’il est allergique à l’injustice et fait partie de nos jours, du réseau des magistrats du monde moderne qui veulent finir avec l’impunité des puissants.

Une justice mal rendue tue un Etat et le dysfonctionnement qui en découle causera forcement des dommages collatéraux. Les premières qualités d’un Juge est sans conteste son indépendance, son impartialité, son ouverture d’esprit et son sens élevé de responsabilité dans la gestion des dossiers et le Juge Mohamed DIAWARA en possède suffisamment. Il va de soi que ce magistrat a la maîtrise des grands dossiers et le domaine dans lequel il s’est spécialisé. Bien entendu, le Guinéen a soif de la vérité et pour cela, il faut et il suffit d’avoir à nos côtés des Juges intègres, patriotes et résolument engagés à défendre des valeurs à l’image de ce grand magistrat.

Mamady Sidibé

