Le juge Mohamed Diawara: temps de la maturité et de l’Audace !

Malgré son jeune âge, c’est un homme mature, franc, opiniâtre et audacieux que l’on a vu dans son bureau en sa qualité de Juge correctionnel au Tribunal de Première Instance de Kaloum. En outre de son engagement dans le travail bien fait, il le fait en patriote convaincu au compte d’un pays rayonnant et à pleine expansion, derrière une devise : Travail-Justice-Solidarité.

Le Juge-président Mohamed DIAWARA !Ne perd pas de vue qu’il reste dans le giron et les arcanes d’une Justice guinéenne avec quoi, il a un lien affectif, surtout un idéal en partage, nonobstant des velléités latentes et des coups bas de certains hommes en robes noires mal inspirés. Toutefois, il garde toute la sérénité et préfère avancer dans son combat de tous les jours, celui d’apporter à son pays le vrai jugement dans l’exercice de sa fonction constitutionnelle.

Et depuis des années, dans l’histoire de ce pays, un jeune Juge n’a atteint une telle performance dans la gestion des affaires judiciaires. Ce qui ne fera pas que des heureux, quand on sait que la Guinée est aujourd’hui truffée de faux avocats et d’anciens hommes en robes noires qui ignorent les innovations de la loi 059 du 26 octobre 2016 portant Code pénal guinéen. Ce sont ceux-là qui s’abottent les décisions des magistrats indépendants, impartiaux et dynamiques qui résistent à leur argent et à leur relation personnelle. Non ! C’est mal connaître le Juge Mohamed DIAWARA, ce jeune magistrat patriote est conscient des défis majeurs à relever pour la construction d’une Justice saine. Tenez-vous bien, il reste et restera imperturbable.

Cet homme en robe noire avide d’argent, de notoriété et de gains faciles ne sait nullement qui est ce jeune. Ce Juge !L’imperturbable magistrat modernen’est pas prêt à abandonner son travail de fond aux griffes de ce dernier, qui n’a autre ambition que de bâcler les jugements en République de Guinée. Maintenant, le jeune Juge Mohamed DIAWARA, veut construire à travers ses décisions la performance et le progrès. Et cette performance a un nom : la vision du Juge Mohamed DIAWARA et sa génération. En effet, à travers cette volonté, comme à l’accoutumé, c’est un homme qui va faire grandir la Justice guinéenne avec des décisions célèbres fondées sur des dispositions légales méconnues d’un homme en robe dépassé, perturbé et biaisé par son échec face à un magistrat qui maîtrise parfaitement les lois de la République.

Opiniâtre ! Mohamed DIAWARA l’a été, Indépendant ! Juge Mohamed DIAWARA l’a été, dynamique ! Juge DIAWARA l’a été, impartial, ce jeune magistrat polyglotte l’a été, il reste et restera un acteur important et influent de la magistrature guinéenne, et entend y rester pour insuffler un vent nouveau à notre justice avant son départ. Car, pour lui, la volonté du Professeur Alpha CONDE pour l’émergence de la justice, bon an mal an, est totalement intangible.

L’audace, dans un ton fort respectable et dynamique, met en relief un homme confiant, qui s’exprime avec le cœur devant ses collègues qu’il invite souvent d’ailleurs à la sérénité. Et aujourd’hui plus qu’hier, Mohamed DIAWARA reste et restera incontestablement debout derrière le peuple de Guinée, au nom duquel il rend ses décisions, n’en déplaisent ses détracteurs.

