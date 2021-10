Le juge Wright sur l’audio explosif : “quand je vais mourir, informez l’opinion que la cause de ma mort vient de là”

Le juge de Dubréka Wright Charles Alhussein est revenu ce mercredi 06 octobre sur les dessous de l’enregistrement de l’audio diffusé hier dans les « Grandes Gueules » entre lui et le procureur de la république, Sidy Souleymane N’Diaye dans le dossier Oumar Sylla alias Foniké Mengué.

Dans les « Grandes Gueules » de ce mercredi, le juge reconnaît avoir enregistré l’entretien qu’il a eu avec le procureur de la république près le TPI de Dixinn qui négociait avec lui la peine à infliger à l’activiste du FNDC et les raisons de l’enregistrement.

« Quelqu’un qui vous a menacé et je ne sais pas dans quelle intention il vient me rencontrer, j’ai dit que cet entretien-là, il faut que je l’enregistre pour pouvoir garder par rapport à la preuve de ce qu’il va me dire. Il a voulu savoir quelle va être ma décision avant même de finir l’examen du dossier. (…) A partir de là, je savais que derrière ça, il allait y avoir des conséquences. Je m’attendais à ça », a expliqué Alphonse Charles Wright.

Selon lui, c’est suite aux multiples menaces qu’il recevait qu’il a jugé nécessaire de remettre l’audio d’abord à un de ses amis puis à Moussa Moïse Sylla du groupe Hadafo Médias

« J’ai dit à mon ami que je ne sortirai pas vivant dans cette affaire. Je l’ai dit qu’est-ce que tu me conseille ? Il m’a dit ce que tu vas faire, il faut informer l’opinion publique à travers la presse de ce qui t’arrive. Il m’a dit d’appeler Moussa Moïse. Quand il est venu, je l’ai dit Monsieur Moussa Moïse voici ce dont avec toutes les preuves à l’appui, Gardez ça. Un jour, quand je vais mourir, il faut informer l’opinion que la cause de ma mort vient de là et pour que mes enfants sachent ce pourquoi je suis mort », a révélé le juge

A l’en croire, il a été victime de menaces suite au verdict (La libération) qu’il a rendu dans le dossier Foniké Mengué au TPI de Dixinn, en août 2020.

