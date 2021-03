Le kountiguigbé de la Basse Côte à Elhadj Mamadou Sylla: ‘’je n’en veux à personne’’

Accompagné de son cabinet, le président de l’UDG et chef de file de l’opposition guinéenne, Elhadj Mamadou Sylla était hier dimanche 21 mars à Tanène chez le patriarche de la Basse côte le kountiguigbè, Elhadj Sékhouna Soumah pour lui présenter ses condoléances suite au décès de son fils à Dakar.

Le patriarche qui est en froid avec le président Alpha Condé suite à son opposition à un 3è mandat s’est réjoui de cette visite du chef de file de l’opposition. Tout en reconnaissant le statut de chef de file de l’opposition de son hôte.

“Ce que vous faites est démocratique. Il n’y a pas de démagogie dans votre démarche. Allez rendre visite aux détenus politiques est salutaire. Donc félicitations à vous et je vous encourage. Moi je ne suis pas un démagogue je ne parle pas pour me faire plaire. Moi quand l’acte est bien posé je le salue. Et quand ce n’est pas bon je dénonce. C’est ça le rôle d’un doyen”, a déclaré le kountiguigbé

Poursuivant, le doyen d’indiquer : ‘’votre démarche prouve que vous n’allez pas trahir le peuple. Donc je vous souhaite bonne chance à vous et à avec votre cabinet. Surtout ne vous fatiguez pas. Il faut continuer à œuvrer pour la paix. Pour permettre à tous les Guinéens de s’unir c’est ce qui est important”.

Faisant allusion à l’attaque de son domicile, le kountiguigbé qui a montré au chef de file les tubes du gaz lacrymogène jetés dans sa cour par les forces de l’ordre lors d’une rencontre avec les autres coordinations du pays indique:” je n’en veux à personne. Je ne suis pas un rancunier. Sinon quand j’ai été attaqué beaucoup m’ont demandé de porter plainte. Mais je n’ai pas fait. Parce que moi tout ce qui m’arrive, je m’en remets à la volonté d’ Allah. Donc merci d’être venus”.

Elisa Camara

+224654957322