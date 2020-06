Le kountiguigbé et le kountigui de la Basse côte chez le général Facinet Touré

Hier dimanche, 21 juin, Elhadj Sékhouna Soumah, le kountiguigbé de la Basse côte a fait un pas vers le kountigui Elhadj Mamoudou Soumah avec qui, depuis des années, il ne regardait pas dans la même direction. Et ce , à cause du contrôle du kibanyi. A Dixinn, Sékhouna Soumah dit être venu pour enterrer la hache de guerre avec son aîné et pour l’unité des fils de la région côtière et de toute la Guinée.

De là, les deux kountiguis ont pris le chemin du domicile du général Facinet Touré, un patriarche de la région, aujourd’hui très malade.

Focus