Le Loubha FC et Soar Académie se neutralisent à Kindia (1-1)

Opposé à l’Académie SOAR ce mardi 14 décembre 2021 au compte de la 8ème journée de la ligue 1 guinéenne, Le Loubha FC de Télimélé a été tenu en échec sur un score d’un but partout. Menée dès le début de la première explication, c’est dans les derniers instants que l’équipe de Aly Badara Dioum a tiré le match nul.

C’est un mauvais résultat pour l’Académie SOAR pourtant dominatrice de toute la rencontre. Dès la première manche de la première explication, les académiciens vont ouvrir la marque après une belle combinaison. Un but marqué par Moussa Camara (20′). Le Loubha FC va subir jusqu’à la fin de la première période.

Aux retours des vestiaires, l’équipe du coach Abedi va à nouveau dominer dans tous les compartiments du jeu mais irréaliste devant la case d’Abdoulaye Camara. Acculé et mené, le Loubha FC grâce à l’entrée en jeu d’Aboubacar Camara « Junihno » (buteur) et surtout une bonne prestation du jeune Mohamed Lamine Bangoura, va marquer le but égalisateur dans les derniers instants (92′).

Une bonne opération pour le Loubha FC qui a pu tenir tête à une très bonne formation de SOAR Académie.

