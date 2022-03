🔴Par Dr Sidiki Cissé🔴Commencée un 21 mai 2018, avec sa nomination comme Premier Ministre, par son grand frère et ami, le Professeur Alpha Condé, l’irrésistible ascension de l’enfant de Morya pour le palais SEKHOUREYA, siège de la Présidence de la République, se fait de plus en plus évidente.

En effet, au cours d’une réunion du BPN et du Comité Central, le 8 mars 2022, l’unanimité des membres présents à cette importante rencontre a validé le choix porté sur Kassory par le PRAC, pour diriger le Conseil Exécutif provisoire qui doit désormais diriger le parti jusqu’au prochain congrès.

Avec autant de prétendants, tous aussi méritants que lui, pourquoi Kassory ?

Kassory est, en premier lieu, le choix du père fondateur du parti, le Professeur Alpha Condé. Pour les observateurs avisés, la somme d’efforts déployés par le PRAC (pour ramener le leader du GPT d’alors au sein de la mouvance présidentielle, à le convaincre à dissoudre son parti dans le RPGEAC, puis à le nommer et le garder comme Premier Ministre , malgré quelques bisbilles, ) étaient des faits suffisamment révélateurs des penchants du PRAC.

Même si le Président de la République a toujours proclamé qu’il n’avait pas de dauphin, pour ceux qui attachent plus d’importance aux faits qu’aux paroles, Don Kass était bel et bien ce dauphin qu’il ne voulait pas révéler, par stratégie peut être. Et pour les militants et responsables qui, dans leur écrasante majorité, jurent de respecter le choix du Père fondateur, son adoubement à la tête du Conseil Exécutif Provisoire ne sera qu’une simple formalité, à l’occasion de la Convention extraordinaire du Parti , prévue à cet effet, le 31 mars 2022, à Conakry, à l’hôtel Kaloum .

le choix de Kassory est la preuve irréfragable que le RPGAEG a fait exploser en milles morceaux les frontières ethniques à l’intérieur desquelles ses détracteurs voulaient l’enfermer. En confiant la direction du Parti à un non ressortissant de son grand et indiscutable vivier électoral, par ailleurs le plus grand après Conakry, l’histoire retiendra que le RPGEAC est le premier grand parti guinéen, depuis la instauration du pluralisme politique sous la 2 ième République, à avoir posé la première pierre de la. Véritable reconstruction de la Nation guinéenne, reconstruction fortement compromise par un multipartisme à relent dangereusement ethnico régionaliste.

Kassory, un homme transversal : en se mariant dans une communauté autre que la sienne, Don Kass a établi entre les 2 entités des liens qui pourraient avoir quelques retombées politiques, si minimes soient elles. Sa contribution à la promotion de nombreux jeunes gens, excluant toutes formes de discrimination (ethnique, religieuse ou autre), apporte également un autre témoignage indiscutable sur sa transversalité.

Loyauté et fidélité : véritable disjoncteur pour le PRAC, depuis son ralliement à la mouvance présidentielle, Kassory Fofana est un modèle rare de loyauté et de fidélité à un homme et à son projet politique, que tout dirigeant serait fier de compter au sein de sa troupe .

Pour illustrer nos propos, nous choisirons trois extraits tirés de ses interventions, à des périodes différentes :

●19 mai 2018 au siège du parti : « … c’est vrai, je veux le pouvoir dans ce pays, mais si je veux le pouvoir pour le bonheur du peuple de Guinée, je renonce au pouvoir pour le laisser au Professeur Alpha Condé… C’est ma conviction. L’énergie qu’il a, je ne l’ai pas. Le sacrifice de don de soi qu’il a, je ne l’ai pas. C’est une réalité… Les Guinéens le comprendront… ».

●A propos du projet de référendum de 2020 : répondant aux journalistes qui voulaient connaitre sa position, le Premier Ministre Kassory déclara, sans ambages : « je dis doublement OUI pour mon gouvernement et pour moi ».

●Devant le CNRD : invité avec tout son gouvernement au palais Mohamed V par les militaires qui venaient de prendre le pouvoir, sans hésitation ni crainte, Kassory demanda aux nouvelles autorités de bien vouloir veiller à préserver l’ intégrité physique et morale du PRAC, en raison de son statut, de son âge avancé et des services rendus à la nation guinéenne. Une témérité à laquelle peu de gens se seraient risqués, à une époque où se décharger sur le Président déchu était la chose la plus facile, comme l’ont eu à le faire certains magistrats.

5- Un sens élevé de l’autorité de l’état et du maintien de l’ordre public : nommé le 21 mai 2018 dans un climat quasi insurrectionnel , il réussira à vite rétablir une situation qui filait tout droit vers le pire.

Quoiqu’en disent des adversaires politiques ayant été contrariés dans leur plan de déstabilisation de l’ancien régime, il n’existe aucune preuve irréfutable reliant l’installation des PA aux exactions commises dans les zones de l’axe.

Par contre, de nombreux témoignages attestent que l’installation de ces PA a mis fin à l’insécurité, à la peur et à l’angoisse dans une zone qui était devenue un véritable no man’s land pour les usagers de l’axe, du fait de jeunes délinquants qui y régnaient en maîtres absolus.

Monsieur le Président du Conseil Exécutif Provisoire du RPGAEC, dans une publication intitulée le « Made in Kassory ou la marche d’un homme vers son destin’’ , en date du 19 juin 2018, sur le site Guinée 7. Com, nous avons écrit, citation : « Monsieur le Premier Ministre, le Président de la République vous donne une chance exceptionnelle de laisser des traces indélébiles qui, demain, mieux que les discours, constitueront pour vous les meilleurs atouts pour la continuation de votre carrière politique vers des sommets plus élevés ». Ne serions-nous pas en train de voir les signes annonciateurs de cette « prophétie ‘’ ?

Kan Kélén Tigui sory , pour avoir accompli dans l’honneur, la dignité et la sincérité la mission qui vous a été confiée, en tant que Premier Ministre, le Professeur Alpha Condé a porté son choix sur vous pour diriger le Conseil Exécutif provisoire ; le BPN et le Comité central du parti l’ont validé, et dans moins de soixante douze heures, les représentants de toutes les structures de notre grande formation politique vous plébisciteront . Un véritable pas de géant franchi vers l’accomplissement d’un destin !

Toutefois, Monsieur le Président du Conseil Exécutif Provisoire, même si tout semble indiquer que vous bénéficiez du soutien de la très grande majorité des responsables et militants du parti, ne sous estimez pas le poids des contestataires ! Ne les méprisez pas ! Ne les ignorez pas !

Fournissez le maximum d’efforts pour les mettre dans votre camp !

Les sages du Parti et d’autres bonnes volontés vous accompagneront, dans cette noble et exaltante mission de Rassemblement si cher à notre Champion !

Méfiez-vous du triomphalisme prématuré et quelque peu délirant qui semble s’être emparé de certains parmi nous !

Méfiez vous également des extrémistes !

Bon vent mon Prési !

Dr Sidiki Cissé