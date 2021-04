Le maire de Kankan aux boulangers : ‘’celui qui ne peut pas faire le pain à 2000 fg, qu’il aille ailleurs’’

Après avoir déclenché quelques jours de grève, les boulangers de la commune urbaine de Kankan ont repris le travail depuis le mardi dernier. Mais cette fois-ci avec un prix de la miche de pain qui dépasse le prix habituel. Dans les quelques rares points de vente dans la ville, cette denrée a très grande consommation se vend à 3000 fg la miche, au lieu de 2000Fg. Chose qui fait monter au créneau Mory Kolofon Diakité, le maire de la commune urbaine de Kankan :

« J’informe toute la population de Kankan et ses environs, qu’aucun consensus n’est trouvé entre les boulangers et la mairie. Le prix du pain reste et demeure 2000 fg, c’est une denrée de première nécessité et populaire. Donc, celui qui ne peut pas faire le pain à 2000Fg, qu’il aille faire ailleurs et laisser la commune urbaine de Kankan. »

Poursuivant, la première autorité communale de Kankan met en garde tout commerçant qui écoulerait le pain à 3000 Fg la miche : « Désormais, si on trouvera du pain avec quiconque avec ce prix de 3000 Fg, l’intéressé sera arrêté et traduit devant les juridictions compétentes pour sabotage et activités fantaisistes, ça c’est très clair », précise-t-il.

Pour un retour à la normale de la production et de la consommation du pain dans la cité, le maire annonce la mise en services de quelques boulangeries.

« Il y a deux grandes boulangeries qui ont commencé à travailler, nous avons aussi des boulangeries qui sont là et bientôt le chef de l’Etat va mettre ces boulangeries à notre disposition. Nous sommes en train de mener des démarches pour que la farine soit mise a la disposition de la population. »

Outre le pain, le prix de plusieurs denrées alimentaires de premières sont en hausse sur les marchés a Kankan, ce a seulement une dizaine de jours du mois de ramadan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan