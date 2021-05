Le maire de Kérouané sur l’attaque de son domicile: « grâce à Dieu, ma famille et moi, personne n’a été blessé »

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL– Dans leur sortie nocturne pour protester contre l’interdiction de la prière nocturne des dix derniers jours du mois de Ramadan décidée par le secrétariat général aux Affaires religieuses, les jeunes de la préfecture de Kérouané se sont attaqués aux domiciles de plusieurs autorités locales dont celui du maire de la commune urbaine, où il y a eu jets de pierres, des pneus brûlés et des tentatives de vol.

Rencontré à son domicile dans la soirée du vendredi, le maire Ibrahima Khalil Touré raconte sa mésaventure : « J’étais assis à la maison. Aux environs de 19H 30, j’ai reçu des appels disant que des jeunes se regroupent à la place des martyrs près du bloc préfectoral, et qu’ils ont commencé à brûler des pneus. Aussitôt, j’ai contacté le président du conseil dudit quartier, qui est parti les sensibiliser, de faire un écrit pour faire part de leur mécontentement par rapport à la décision et le remonter au préfet ou au maire pour trouver solution. Mais ils ont refusé en disant qu’ils vont manifester et casser. Après être passés chez le secrétaire préfectoral des Affaires religieuses où ils ont procédé à des jets de pierres, ils ont pris la direction de mon domicile. Mais avant qu’ils n’y arrivent, quelqu’un m’a appelé et m’en a informé. Quand ils sont venus, j’ai voulu sortir pour leur demander qu’est-ce qui n’allait pas, mais aussitôt les jets de pierres ont commencé. Je suis donc rentré et j’ai fermé le portail. Ils ont jeté des pierres pendant près de quarante minutes, ils ont remué le portail pour essayer d’entrer mais impossible puisque le portail était très solide, mais vous allez remarquer qu’il y a des pierres partout sur le toit qui est troué. Heureusement, grâce a Dieu, ma famille et moi, personne n’a été blessé. », explique-t-il.

Plus choqué que jamais, Ibrahima Khalil Touré, le maire de la commune urbaine de Kérouané, ajoutera ceci : « Ces enfants ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas éduqués, leurs familles les ont abandonnés parce que tous ces enfants se sont d’abord réunis dans des domiciles et tenir des réunions au vu et au su de leurs parents pour sortir et aller gâter les biens des gens. Ce n’est pas la nuit qu’on doit manifester, si tu manifestes la nuit c’est que tu veux voler ou gâter, si c’est une manifestation pour exprimer son mécontentement, cela se fait la journée. Il n’est pas obligatoire de faire cette prière en groupe, on peut le faire individuellement, les prières qui sont recommandées en groupe, c’est les 5 prières obligatoires, c’est pour le bien-être de la population guinéenne qu’on l’a interdite. »

Il faut noter que ces jeunes manifestants ont tenté d’offenser la porte d’une boutique de vente de ciment situé au domicile du maire mais sans succès, nous a confié ce dernier.

Ahmed Sékou Nabé, envoyé spécial à Kérouané