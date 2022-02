Le Maroc élu au Conseil de paix et de sécurité de l’UA, au grand dam de ses adversaires

Le Royaume du Maroc a été élu jeudi pour un mandat de trois ans au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine par le Conseil exécutif de l’Union.

Le Maroc a eu plus de deux tiers des voix (34/39) lors de cette élection. Malgré les manœuvres hostiles de ses adversaires que sont l’Algérie et l’Afrique du Sud.

L’élection du Maroc et des quatorze autres membres pour des mandats de deux ou trois ans, a eu lieu à l’occasion de la 40eme session ordinaire du Conseil exécutif tenue du 02 au 03 février au siège de l’organisation panafricaine à AddisAbeba.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, conduit la délégation marocaine à cette session où l’élection et nomination de quinze membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union a été parmi les moments forts.

Le Maroc, rappelle-t-on, avait siégé au Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA pour un mandat de deux années 2018-2020 au cours duquel le Royaume a contribué de manière constructive pour l’amélioration des méthodes de travail et l’instauration des bonnes pratiques.

Médiatisation concernant l’élection du Maroc au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine.

En plus de la description des faits, notamment le déroulement de cette élection et les données relatives aux nombres de voix (34/49) et la durée du mandat (3 ans), vous demande , d’insister dans cette médiatisation, sur le fait que la Maroc a réussi à contrer les manœuvres hostiles des pays qui se sont opposés à une candidature marocaine au CPS.

Aussi faut-il noter que le Maroc a souhaité occuper ce poste, dans l’optique de mettre à contribution son savoir-faire dans l’aboutissement de l’Agenda 2063, particulièrement en ce qui concerne les questions sécuritaires, environnementales et humanitaires.

Avec MAP