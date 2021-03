Le Maroc ferme son espace aérien à la Guinée : l’ambassadeur contre les interprétations…

Le Royaume Chérifien a, à travers un communiqué rendu public hier soir, annoncé avoir fermé son espace aérien avec plusieurs pays dont la Guinée en vue de lutter efficacement contre la Covid-19.

Ce jeudi 25 Mars, l’ambassadeur du Maroc en Guinée, Driss ISBAYENE, a dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma TV, indiqué que cette interdiction entre “dans le cadre des mesures restrictives visant à endiguer la propagation de coronavirus au Royaume du Maroc, notamment avec l’apparition de nouveaux variants. C’est pourquoi il a enclenché la suspension de ses vols aériens en provenance et à destination de plusieurs pays depuis le 24 Mars jusqu’au 10 Avril.”. Ajoutant que cette mesure touchera beaucoup de pays du monde dans un proche avenir comme ce fut le cas de la République de Guinée et bien d’autres pays.

Plus loin, le diplomate marocain de souligner : :pourquoi vous ne dites pas que le Maroc par cette mesure est en train de protéger la Guinée? Parce que nous sommes les plus touchés. Si les mesures veulent dire pour vous, on ne voudrait pas que les gens viennent infecter les Marocains, pourquoi ne pas dire, par cette mesure le Maroc ne voudrait pas infecter d’autres pays surtout les pays amis ? il faut penser à cela aussi”.

Mamadou Yaya Barry

