Le Marocain Soufiane Rahimi, meilleur buteur et meilleur joueur du CHAN 2021

Les lampions de la 6ème édition du championnat d’Afrique des nations (CHAN Cameroun 2020) se sont éteints ce dimanche 7 février 2021, au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Cette finale a opposé les champions en titre, les Lions de l’Atlas du Maroc, aux Aigles du Mali. Après une première période sans but, les deux équipes entameront la deuxième période avec beaucoup plus de détermination et d’engagement. Et finalement, ce sont les Lions de l’Atlas du Maroc qui inscriront successivement deux buts : le premier à la 69ème minute par le défenseur Bouftini suite à un corner de son latéral droit, Emnansaoui, et le second à la 79ème minute de jeu par El Karbi, le meilleur buteur de la dernière édition (2018 au Maroc).

Avec ce score, les carottes étaient cuites pour les Aigles Maliens qui feront tout pour revenir au score mais en vain. Ils n’obtiendront rien sauf un carton rouge contre leur défenseur Issaka Samaké, suite à une vilaine faute commise sur un joueur marocain à la 90ème minute de cette finale.

Avec ce résultat, le Maroc conserve le trophée du championnat d’Afrique des nations CHAN, remporté en 2018 à domicile.

A noter que le joueur Marocain Soufiane Rahimi devient à la fois meilleur buteur avec 5 réalisations et meilleur joueur de cette 6ème édition du championnat d’Afrique des nations. Le prochain CHAN est prévu en 2022 en Algérie.

Mamadou Kalidou Diallo