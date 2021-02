Le masque du mensonge, même bien porté, n’arrête pas la vérité (Par Mamadou Alpha Diallo, BL)

Depuis un moment, des gens qui s’en plaisent dans le mensonge colportent des tonnes de contrevérités contre Dr Faya Millimouno. Ils passent le clair de leur temps à taxer le président du Bloc Libéral d’ethnocentriste, de dictateur. Devrons-nous en rire ou quoi ?

Pour le commun des Guinéens, c’est étonnant et c’est inimaginable, car Dr Faya que les Guinéens ont découvert en 2010, lors des campagnes présidentielles et qui était le porte-parole de l’alliance « Cellou Président », peut-être tout, sauf un ethno-dictateur ! Pourquoi ?

Dès au début du multipartisme en Guinée, il a commencé a milité en politique. Son choix politique avait porté sur le PGP (Parti Guinéen pour le Progrès) dont le leader était l’ancien ministre, auteur de « la vérité du Ministre », Alpha Abdoulaye Portos Diallo. Il pouvait, comme beaucoup d’autres jeunes de son époque, rejoindre un « parent » comme on aime le dire en Guinée, puisqu’à l’époque il y avait déjà l’UPG de Jean Marie Doré et le PPG de Charles Pascal Tolno. Mais, il avait choisi les convictions politiques et non l’ethnie ou la région.

Pour son retour en Guinée, il a choisi de continuer la politique, mais cette fois- ci au sein de la NGR (Nouvelle Génération pour la République), parti dirigé par Ibrahima Abé Sylla. Après la disqualification de la NGR pour le second tour, Dr Faya fut le porte-parole de l’alliance « Cellou Président » et tout le monde a vu son engagement. N’est-il pas l’inventeur du concept de FOULANIPHOBIE ? N’est-il pas celui qui a porté plainte contre le Général Facinet Toure à cause du commentaire de celui-ci sur les peulhs ? N’est-il celui qu’on disait avoir changé de nom, mais qu’il n’était pas kissien ? Comment peut-on traiter un tel Monsieur d’ethnocentriste ? Qu’est- ce qu’il a fait pour qu’on le traite d’ethnocentriste ?

Il est dictateur, c’est l’autre expression que ses détracteurs utilisent contre lui. Je voulais bien qu’on me donne des exemples pour que je puisse croire, car pour l’instant ce ne sont que des allégations, je suppose !

Ceux qui ont choisi de partir du Bloc Libéral, je comprends leurs choix, mais je n’accepte pas l’argument avancé. Mieux, depuis leur démission, qui parmi nous les peulhs membres du BL n’a pas encore été influencé pour qu’il quitte le navire ? Voulez-vous dire que nous avons adhéré au BL à cause de vous ? Si ce n’est par ignorance et par haine, ne savez-vous pas que certains d’entre vous nous ont trouvé dans le parti ? Qui êtes-vous pour décider à notre place ? Ne savez-vous pas, quoique nous soyons de la même ethnie, certains d’entre nous ne se sont connus qu’à travers le BL ? Avec cet activisme déplacé que vous faites montre, qui de vous et de Dr. Faya est véritablement en train de faire l’ethnocentrisme ? Quand Dr. Faya a démissionné de la NGR, a-t-il demandé à tous les Milimono, Kamano, Tolno, Leno, etc. de quitter ce parti ?

D’ailleurs, beaucoup d’entre ceux qui diffament Dr Faya aujourd’hui étaient des gens qui sont allés soutenir d’autres candidats aux dernières élections présidentielles alors qu’ils avaient voté pour la non participation du BL à ces élections. Il ne vous suffira pas de vous mettre dernière le mot ALTERNANCE pour vous dédouaner. Vous avez tous trahi ! Que de pression vous n’avez pas faite directement ou indirectement sur Dr Faya pour qu’il apporte son soutien à votre vrai leader ou qu’il déclare que votre vrai candidat a gagné les élections ?

La meute s’est formée pour dénigrer le Bloc Libéral et son président ! L’on peut comprendre si le débat reste dans le cadre des critiques, je suis d’accord ; mais des insulteurs publics qui veulent donner des leçons de morale aux gens, où allons-nous avec ça ?

Mamadou Alpha Diallo, militant convaincu du BL