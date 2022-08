Le médiateur rencontre RPG, ANAD, CORED et UFR… pendant des heures, des mémos remis

Le médiateur de la Cedeao pour la Guinée l’ex-président beninois Boni Yayi continue ses rencontres avec tous les acteurs sociopolitiques de la Guinée dans un imposant hôtel de la capitale Conakry.

Si avec les autres formations et coalitions politiques, le temps n’a jamais dépassé 10 à 15 minutes, avec les quatres coalitions (RPG ARC-EN-CIEL, ANAD, CORED et FNDC-politique), les échanges ont fait environ trois heures, ce jeudi, 25 août.

Conduite par Kiridi Bangoura du RPG Arc-en-ciel et alliés, Fodé Oussou Fofana de l’ANAD, Boubacar Barry du FNDC-Politique et Elhadji Mamadou Sylla de la CORED-GUINÉE, la délégation a exposé ses préoccupations et le médiateur dit avoir pris note.

Au terme de la rencontre – qui n’est pas la dernière selon le médiateur-, deux mémorandums ont été transmis : l’un au nom de trois coalitions (ANAD, CORED et FNDC-Politiqie) et l’autre du RPG, ex-parti au pouvoir.

Noumoukè S.