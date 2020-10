Le meeting du Pades au stade de Matoto avorté : ‘’on a trouvé des gens venus pour la lecture du Coran’’

Alors qu’un meeting géant du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) était censé se tenir ce dimanche 4 octobre 2020 au stade Kabinet Kouyaté de Matoto, le bureau politique du parti s’est vu dans l’obligation de le déplacer au terrain CBK de Matoto.

Selon Dr Ousmane Kaba, le maire de Matoto qui avancerait pour argument, n’avoir pas reçu la note d’information aurait autorisé une séance de lecture du Coron à la place

« Le meeting était prévu au stade Kabinet Kouyaté, nous avions écrit au maire, nous avions écrit à toutes les autorités et nous avions l’accord. À la dernière minute nous avons trouvé des gens qui ont dit qu’ils viennent pour la lecture du Coran. Alors j’ai appelé le maire qui a dit que c’est parce que nous n’avions pas écrit mais après vérification il se trouve que le parti avait écrit et toutes les autorités avaient donné leur accord », explique le président du PADES.

Face à cet état de fait, Dr Ousmane Kaba se demande le sort qui leur est réservé à l’intérieur du pays

« Nous devons éviter de créer des frustrations. Si on nous empêche de faire la campagne ici à Conakry, qu’est-ce qu’on va faire à l’intérieur du pays alors ? Ce meeting était prévu au stade de Matoto, nous avions déjà prévenu tous nos militants et tous nos sympathisants mais on était obligés de localiser ce meeting ici à un terrain très difficile d’accès Parce que les routes sont affreuses comme partout en Guinée d’ailleurs. Donc vraiment j’en appelle au sens de responsabilité encore une fois des autorités communales et le gouvernement, de laisser cette campagne se faire. Donnons au peuple de Guinée le choix de son destin. Ce n’est pas acceptable qu’une campagne présidentielle soit interrompue par des groupes qui racontent souvent n’importe quoi. Les lectures de Coran ça se passe dans les mosquées. Et souvent ceux qui invoquent le Coran ne savent même pas lire le Coran. C’est quelque chose qui est sacré. Il faut éviter même de mentir sur le Coran. C’est extrêmement grave », juge-t-il.

Maciré Camara