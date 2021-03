Le message d’Ibrahima Aminata Diallo à Foniké Menguè : « il n’a pas à gagner en croupissant en prison »

Le jeudi 11 mars dernier, le chef de file de l’opposition guinéenne s’est rendu à la Maison centrale de Coronthie pour rendre visite aux détenus politiques qui sont en prison il y a près de cinq mois. Mais il faut reconnaître que cette visite d’Elhadj Mamadou Sylla et des membres de son cabinet n’a pas été du goût de tout le monde.

La délégation a été boudée par une frange des détenus dont fait partie le responsable en charge de la mobilisation du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) dirigé par Abdourahmane Sanoh. Ce refus de Foniké Menguè de rencontrer le chef de file de l’opposition a fait réagir le président de la Plateforme des jeunes leaders de l’Axe pour la démocratie et le développement.

« Je pense que Foniké Menguè est dans sa logique de penser qu’il n’a pas la même conviction et la même vision que son frère, parce qu’il a toujours dit que son frère est dans la logique d’accompagner toujours le président de la République. Et lui, en tant qu’activiste de la société civile, il a toujours mené un combat farouche et montré vis-à-vis au président Alpha Condé qu’il est contre le changement de la Constitution et le troisième mandat. », a indiqué Ibrahima Aminata Diallo. Avant de lancer ce message à Oumar Sylla alias Foniké Menguè : « Il n’a pas à gagner en croupissant en prison. Nous, c’est notre camarade de la société civile. Nous invitons Foniké Menguè à recevoir quiconque vient à la maison centrale pour lui rendre visite. Qu’il sache que ce n’est pas son ennemi. Et que c’est dans les moments difficiles qu’on saura réellement qui est son ami »

Reste à savoir maintenant si ce message sera bien accueilli par Foniké Menguè afin qu’il change d’avis.

Yamoussa Camara

