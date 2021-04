Alpha Condé aux obsèques du maréchal du Tchad : “il a versé le sang de son peuple sur les différents champs de bataille africaine”

Depuis N’Djamena pour assister aux obsèques du désormais ancien président de la république du Tchad, le Maréchal Idriss Deby, tué le mardi dernier, au front selon l’armée, le président Alpha Condé, considéré comme un des plus proches du défunt a lancé un message à la fois émouvant et très évocateur. Selon le chef de l’Etat guinéen, la mort d’Idriss Déby Itno, champion pour la jeunesse africaine selon ses mots, devrait être une opportunité pour les chefs d’Etat africains pour le renforcement de l’unité africaine.

“Tout le monde sait les liens qui nous ont uni. Comment nous avons travaillé ensemble pour assurer à l’union africaine son autonomie à la fois financière et nous battre pour que toutes les questions africaines soient désormais réglées par les Africains. Car seuls les Africains peuvent accepter de mourir pour l’Afrique. Seuls les Africains connaissent la situation de leurs peuples. Et le président Déby, était ce modèle. Quand nous avons créé des champignons, nous l’avons désigné comme le champion pour la jeunesse. Car la jeunesse est l’avenir de l’Afrique. Le président Deby a montré son attachement à l’Afrique en versant le sang de son peuple sur les différents champs de batailles africaines. Mais le moment n’est pas de parler, le moment est de voir comment nous les chefs d’Etat en suivant l’exemple du président Deby, allons pouvoir nous donner la main afin de renforcer l’unité de l’Afrique et de renforcer son indépendance”, ,a-t-il déclaré.

Yamoussa Camara

