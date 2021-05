Le milliardaire Bill Gates et son épouse Melinda divorcent après 27 ans de mariage

Le milliardaire et cofondateur de Microsoft Bill Gates a annoncé son divorce d’avec Melinda Gates sur Twitter ce lundi.

Bill et Melinda Gates, c’est fini. Après 27 ans de mariage, le fondateur de Microsoft et Melinda Gates ont annoncé leur divorce, ce lundi, sur Twitter. « Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », a écrit le couple dans un communiqué relayé par le compte du grand patron.

Les Gates, qui ont trois enfants, ont annoncé qu’ils continueraient à « travailler ensemble au sein de leur fondation », la Bill and Melinda Gates Foundation qui lutte contre la pauvreté et les maladies, mais qu’ils ne pensaient « plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple ». Ils s’étaient rencontrés à la fin des années 1980, lorsque Melinda a rejoint la société Microsoft.

Avec 124 milliards de dollars amassés, Bill Gates est la quatrième personne la plus riche du monde, selon Forbes.

Source : Le Parisien