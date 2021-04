Le Ministère de la justice autorise Cellou Baldé à assister aux obsèques de son père, à Labé

Le père de l’ancien député de Labé, Cellou Baldé actuellement en détention à la Maison centrale de Conakry est décédé cet après-midi de ce lundi, 5 avril 2021 des suites de maladie. Face à cette situation, le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux a, à travers un communiqué lu à la télévision nationale informé que Cellou Baldé est autorisé à prendre part aux obsèques de son père (Elhadj Boubacar Dantama Baldé).

Dans ledit communiqué, le département en charge de la Justice de la justice annonce avoir « donné son autorisation conformément à la Loi pour qu’il puisse prendre part aux obsèques de son père prévus demain mardi, 6 avril 2021, à 17heures, à Labé. Toutes les dispositions à cet égard ont été prises par les autorités judiciaires compétentes et les services de sécurité pour faciliter son déplacement. Malheureusement des citoyens de Labé ont menacé de le retenir et de troubler l’ordre public. Face à cette situation, les autorités de la justice, les services de sécurité, les autorités administratives et politiques ont souhaité un climat le plus apaisé », précise entre autres le Ministère de la Justice.

A noter que le défunt laisse derrière lui deux veuves et 18 enfants. L’enterrement est prévu ce mardi après la prière de 16h au cimetière de Gadha-Dogora, dans la commune urbaine de Labé.