Le Ministère de la Sécurité dit réfuter ‘’catégoriquement les allégations’’ faisant état d’une dizaine de morts 

COMMUNIQUE-Le Ministère de la sécurité et de la Protection Civile réfute catégoriquement les allégations largement reprises par certains organes de presse et faisant état d’une dizaine de personnes tuées par balles par les forces de l’ordre lors de la journée du 22 mars 2020. A ce propos, le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile informe qu’un point de presse sera animé lundi 23 mars 2020 à 15 heures dans l’enceinte dudit Ministère.

LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE