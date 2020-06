Le Ministère de la Sécurité dote l’OPROGEM du matériel roulant et informatique

Ce sont 3 engins à deux roux et un ordinateur que le ministère de la sécurité et de la protection civile a mis à la disposition de l’Office de Protection du Genre, de l’Enfant et des Mœurs (OPROGEM) ce vendredi 19 juin 2020 à Conakry. Le département dirigé par Damantang Albert Camara fait ce don pour permettre aux bénéficiaires d’être sur tous les fronts en temps réel. Ce, dans le cadre de la protection du genre et de l’enfant, souligne le conseiller dudit ministère, Hamid Babacar Sarr qui a procédé à la remise de ces matériels dans l’enceinte de la Direction nationale de la police judicaire-DPJ.

« Au nom du Ministre de la sécurité et de la protection civile, l’honneur m’échoit de remettre ces trois motos et un ordinateur à Monsieur le Directeur Général de l’OPROGEM. Ce don va leur permettre d’être à tout moment dans tous les quartiers et dans toutes les régions pour vraiment sécuriser le genre et les enfants. Alors, nul n’ignore l’importance de ce service. C’est d’abord les motos et d’autres matériels viendront pour appuyer ceux qui sont là. J’invite le directeur Général de l’OPROGEM à bien utiliser ce don pour encourager le ministère de la sécurité », a-t-il lancé.

Recevant le don des mains du conseiller Babacar Sarr, la directrice adjointe de l’OPROGEM, Marie Gomes a noté l’engagement de son service à utiliser ces matériels pour l’atteinte des objectifs pour lesquels ils sont donnés. Rappelant ensuite l’importance de ces engins pour l’OPROGEM dans sa mission.

« Nous lui rassurons que nous ferons bon usage de ce don. Ce lot concerne seulement Conakry parce que nous avons nos représentants dans les 5 communes de la Capitale. Ces motos-là permettront aux agents de pouvoir interpeller les présumés auteurs en temps réel. Ces engins leur permettront de se mouvoir très facilement. Donc, au nom de la direction de l’OPROGEM, nous remercions le donateur, le ministre de la sécurité Damantang Albert Camara et tout le personnel de la direction générale de la police nationale », a-t-elle dit.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57