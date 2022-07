Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle recrute 250 formateurs qualifiés en Guinée et à l’étranger

🔴COMMUNIQUÉ] Dans la perspective de renouvellement du personnel formateur, caractérisé par la sous-qualification et le vieillissement, le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP) avec l’assistance technique du Ministère du Travail et de la Fonction Publique lance un concours de recrutement (contractuels temporaires) d’enseignants qualifiés, vivant en Guinée et/ou à l’étranger, dans les domaines spécifiques au profit des écoles et centres de formation technique et professionnelle du pays.

Cette opération de recrutement vise à doter le système de l’enseignement technique et de la formation professionnelle de formateurs qualifiés, possédant des compétences professionnelles avérées et d’une expérience professionnelle pertinente dans les métiers ci-dessous à fortes demandes sur le marché de l’emploi en Guinée.

Les professionnels recrutés seront embauchés sous le régime de contractuels temporaires.

• Électromécanique

• Mécanique auto, engins lourds (et discipline associée) ;

• BTP

• Informatique, électronique ;

• Cuisine, pâtisserie, boulangerie ;

• Hôtellerie ;

• Éducation physique et sport ;

• Mode beauté ;

• Métiers de l’éducation (puériculture, assistants sociaux, kiné etc.)

• Froid domestique et industriel ;

• Agriculture, élevage, pêche et aquaculture ;

• Environnement, hydraulique Hygiène, Santé et Santé

État récapitulatif des postes à pourvoir par secteur et par métier (250 postes) :

Secteurs Métiers Effectif/métier Effectif / secteur

BTP Ménuiserie, ébénisterie 10

40

Plomberie sanitaire 10 Maçonnerie Carrelage 10 Peinture Décoration 05 Froid domestique

Conducteurs de travaux

Métier du plâtre et de l’isolation

Ferrailleurs 05

Commerce et maintenance

automobile

Technologie, Automobile (véhicules légers) 10

25

Technologie, Automobile (véhicules lourds) 05

Carrosserie Peinture 05

Electronique embarquée

05

Hôtellerie Tourisme

Arts culinaires 05

30

Boulangerie pâtisserie 05

Restauration 05

Gestion hôtelière 05

Hébergement réception 05

Agent de voyage 05

Technologie de l’information

Réseaux et télécommunication 10

20

Développement logiciel

Développeur web

Développeur Java

Développeur full-stack

Webdesigner

Infographie

Communication digitale (community management)

10

Textile Habillement et Mode

Design et stylisme de mode 05

15

Modélisme 05

Coupe et couture 05

Secteur industriel Mécanique Générale 10

30

Electromécanique 05

Electronique 05

Froid industriel 10

Construction métallique Chaudronnerie Soudure

Métalerie 10

15

Construction et réparation navale 05

Secteur du bien-être Coiffure esthétique 05

10

Maquillage 05

Secteur de l’artisanat Bijouterie 05

15

coordonerie 05

Ferronnerie d’art 05

Secteur Agricole et Elevage Agriculture 05

15

Mécanisation agricole 05

Elevage 05

Hygiène sécurité et emplois verts

Hygiène, santé et sécurité au travail 20

25

Techniciens en gestion des forêts

Techniciens en gestion des espaces naturels

Agents techniques de l’environnement

Écogarde 05

Banque, Finances, Assurance Banque 05

10

Microfinance 05

Assurance 05

Total 250

Comment postuler ?

La sélection se déroulera en deux phases, à savoir :

La phase d’admissibilité :

Elle portera sur la sélection des candidats par la pertinence des dossiers d’abord et les épreuves écrites ensuite. Pour cette première phase, un centre de concours est ouvert au niveau de chaque région naturelle :

Tout le processus de collecte des dossiers se fera exclusivement via le site web du Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (www.metfp.gov.gn)

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en appelant le 1010

Tous les dossiers doivent être envoyés par E-mail à : recrutement@metfp.gov.gn au plus tard le 30 août 2022

La phase d’admission définitive :

Seuls les candidats qui valideront la première phase subiront les épreuves orales et pratiques qui se dérouleront à Conakry (centre unique).

Les candidats à ces concours doivent remplir les critères suivants :

Être de nationalité guinéenne ;

Être âgé de 25 à 50 au maximum ;

Avoir une expérience professionnelle d’au moins 03 ans ;

Être prêt à servir à l’intérieur du pays.

Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes :

Une copie d’extrait d’acte de naissance ;

Une pièce d’identité en cours de validité ;

Quatre (4) photos d’identité ;

Une copie de ou des diplômes ;

Un CV détaillé, montrant le parcours intellectuel et professionnel du candidat ;

Une attestation d’emploi pour les employés ou une preuve pertinente d’activité professionnelle dans le domaine choisi

• Seuls les candidats retenus seront contactés par le METFP ;

• Les candidatures féminines sont fortement encouragées ;

• Le METFP ne perçoit de frais à aucun stade de recrutement et ne mandate aucune personne ou entité à le faire en son nom ;

• Les recrutements seront menés sur une base égalitaire et transparente. Aucun fonctionnaire, ami ou proche ne peut vous aider à obtenir un poste par une autre voie que le concours décrit ci-haut.

• Aucun dossier physique n’est à déposer au Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ;

• Toute information déclarée sera vérifiée et tout faux document ou fausse déclaration constaté(e) et seront éliminatoires au concours.