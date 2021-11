Le département en charge de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire a, dans un communiqué rendu public ce lundi, 15 novembre 2021 informé qu’il est désormais interdit de procéder à toute vente d’immeubles bâtis et non bâtis qui ne soient pas immatriculés au livre foncier de la conservation foncière.

Ci-dessous communiqué