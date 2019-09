Le ministère des TP annonce des travaux de bétonnage et de pavage au niveau de plusieurs carrefours de Conakry (Communiqué)

Dans le cadre de la limitation des dégradations au niveau des grands carrefours de la Capitale, le Ministère des Travaux Publics informe les usagers et les populations de Conakry du lancement des travaux de bétonnage et de pavage des carrefours de COSA, SANGOYAH, KISSOSSO, ENTAG, LANSANAYAH BARRAGE, KM36, T5 et T6.

La mise en œuvre de ces travaux conduira à des perturbations du trafic au niveau de ces carrefours et environnants. Tout de même, des dispositions sont prises avec les services de sécurité pour la régulation de la circulation et l’orientation des automobilistes vers les déviations aménagées à partir du dimanche 22 Septembre 2019.

A cet effet, le Ministère des Travaux Publics s’excuse auprès de tous les usagers et riverains pour les désagréments qui seront causés par la mise en œuvres de ces différents chantiers et sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous.

Transmis par le service de communication du Ministère des Travaux Publics