Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, dispose désormais d’une nouvelle politique nationale de développement industriel

Le Premier ministre, chef du gouvernement a présidé les travaux de la table ronde sur la présentation de la nouvelle politique nationale du développement industriel de la république de Guinée.

Cette nouvelle politique nationale de développement industriel, est un ensemble d’instruments de croissance industrielle compétitive, inclusive et durable.

Tout d’abord, c’est Docteur Mamady Balla Camara, Directeur national de l’industrie, qui a sommairement présenté le document dans toutes ses dimensions économiques, sociales, financières et culturelles.

Le document est assorti de 131 pages, réparties en 5 étapes qui sont :

-Un résumé explicatif du contexte, qui tient compte de diagnostics posés en Décembre 2021;

– une partie narrative, qui met l’accent sur des réalités et du développement industriel en Guinée depuis l’indépendance;

– risques et les perspectives qui pourraient peser sur l’économie;

– vision, les missions et les objectifs de cette politique nationale de développement industriel;

– potentialités et nos points faibles, y compris les opportunités qu’on peut saisir vis-à-vis du monde ».

La ministre du commerce, de l’industrie, des petites et moyennes entreprises Madame Louopou Lamah a indiqué que les besoins liés au manque d’une politique nationale de développement industriel à la Guinée, se faisaient sentir, il y a très longtemps. C’est pourquoi, rappelle-t-elle, les dispositions sont envisagées par le gouvernement à travers cette nouvelle politique nationale du développement industriel, afin d’améliorer le cadre institutionnel du secteur industriel du pays.

Le représentant du patronat guinéen, Ismael Keita a signalé qu’il ressort que les freins au développement industriel de la Guinée, résultent de façon concomitante de la méconnaissance tant du caractère transversal du secteur que de sa faible résilience aux chocs endogènes et exogènes.

Il a également rappelé que la validation, la vulgarisation et la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de développement industriel guinéen, sont les étapes très importantes du processus de transformation structurelle de l’économie guinéenne.

C’est un document qui va permettre désormais de mettre en place un tissu économique diversifié et redistributif.

Ceci, pour répondre aux attentes présentes et futures de la population guinéenne conclut-il

En ouvrant les travaux de cette table ronde sur la nouvelle politique nationale de développement industriel guinéen, le Premier Ministre, Docteur Bernard Goumou a dit ceci:

« C’est donc, un Document précieux de développement industriel de notre pays. Sa vulgarisation et sa mise en œuvre, permettent d’asseoir des bases de croissance industrielle, compétitive, inclusive et durable en Guinée. Ce Document contribuera à la lutte contre le chômage et va booster la promotion de l’emploi pour les sortants du système éducatif guinéen. Il permettra aussi de dynamiser les chaînes de valeurs agricoles et halieutiques, à travers l’augmentation de nos exportations. Le tout, agir de concert au développement maîtrisé de l’industrie guinéenne et parvenir à la transformation de l’économie nationale ».

L’élaboration de cette nouvelle politique nationale de développement industriel guinéen, a été rendue possible grâce au soutien technique et financier de l’Organisation des Nations-Unies pour le développement Industriel-ONUDI.

Le représentant de cette institution onusienne en Guinée, Monsieur Ansoumane Bérété, qui également, n’a pas manqué de signaler que

« La table ronde sur la politique nationale de développement industriel du pays, pousse les participants à appréhender le système de formulation et faire des propositions concrètes sur le document et les perspectives pour sa mise en en œuvre.

Le secteur industriel guinéen en mutation, c’est dans cette dynamique que le Département de tutelle s’attelle à une nouvelle politique pour booster le secteur, à travers cette nouvelle politique nationale de développement industriel.

Pour lui, ce Document permettra de booster efficacement le processus d’industrialisation de la Guinée à l’image des autres pays de la sous-région. Ansoumane Bérété a saisi l’occasion pour réitérer le soutien technique et financier de son institution aux projets et initiatives portant sur le monde industriel global guinéen ».