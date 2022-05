Le ministre de la défense justifie l’annulation des dotations: « on payait 17 milliards gnf par an pour transporter le riz… »

Présent à N’zérékoré, principale ville au sud de la Guinée, le ministre délégué à la Défense nationale, le général à la retraite, Aboubacar Sidiki Camara « Idi Amin », a échangé ce lundi au camp Béhanzin avec les officiers, sous-officiers, et hommes de rang, en présence des autres membres du Gouvernement.

Le général à la retraite est revenu tout d’abord sur plusieurs avancées enregistrées depuis l’avènement du CNRD, notamment l’amélioration de la solde à 25 pour cent.

« Malgré la transition, il a décidé d’augmenter 25 pour cent sur vos soldes. Vous avez perçu oui ou non ? (Oui, répondent les forces de la défense et de sécurité) ».

Poursuivant, il a annoncé la volonté du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya à uniformiser les tenues militaires.

« Personne ne va revendre maintenant la ténue à d’autres. Le chef suprême des armées a pensé à l’avenir. Commander, c’est planifier, commander c’est anticiper. On a envoyé deux millions et quelques mètres linéaires avec des machines. Au lieu de dire le matin au soldat va m’acheter du llfidi, on doit former les soldats. Vous-mêmes, à l’usine militaire au camp Alpha Yaya Diallo, vous allez couper vos ténues,vous allez coudre vos ténues. On a emporté des tissus pour vous », ajoute l’officier à la retraite.

Depuis plusieurs mois, les dotations en denrées alimentaires sont annulées. Sur la question, il précise : « il y avait des petits malins dans la chaîne de commandement, au niveau des commerçants. On importait le riz au compte de l’armée. l’État ne dédouane pas. Il laisse les gens faire rentrer le riz. Mais la quantité qui est perçue par l’armée est 10 fois inférieure à la quantité reçue. Ensuite, on payait 17 milliards par an pour transporter le riz de Conakry vers toutes les positions militaires. Sur les 200 mille constituant le prix du riz, vous vous ne payez que 48 mille, le reste était accordé par l’État. C’est pourquoi lui-même étant soldat, il a dit pourquoi ne pas remettre le prix de ravitaillement aux soldats, » justifie le général à la retraite.

Pour terminer, le ministre délégué à la défense nationale a invité les officiers, sous-officiers et hommes de rang, à soutenir le colonel Mamadi Doumbouya pour la réussite de la transition en cours.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

