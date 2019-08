Le ministre Aboubacar Sylla de retour de La Mecque : ‘’je suis heureux d’avoir réalisé ce rêve que j’avais’’ 

Bundesliga J1 : le Bayern cale, Dortmund et Leipzig premiers leaders Face au Hertha, le Bayern Munich n'a pu faire mieux que match nul (2-2). Les autres favoris en ont profité : Dortmund n'a pas fait de détails face à Augsburg (5-1), tandis que Leipzig a corrigé l'Union Berlin (0-4).

Omar el-Béchir jugé au Soudan pour corruption Le procès d’Omar el-Béchir doit s'ouvrir ce 17 août. Ce jour sera aussi marqué par la signature d’un accord entre les chefs de la contestation et les militaires, ouvrant une période de transition vers un pouvoir civil.

Kenya : une région parvient à éradiquer la corruption En intégrant la population locale dans les décisions et en lui donnant la possibilité de surveiller les projets, le comté de Makueni est devenu l'un des plus performants du pays.

RDC : l'Allemagne débloque 50 millions d'euros contre Ebola Cette somme vient s'ajouter à d'autres enveloppes d'aide financières. Mais comment cet argent est-il utilisé sur le terrain ? Nous avons fait le point.

Malabo veut un mur à la frontière avec le Cameroun Officiellement, il s'agit d'assurer la sécurité à la frontière de la Guinée équatoriale. Mais la crainte d'un afflux de réfugiés venant du Cameroun pourrait également expliquer ce projet.

Félix Tshisekedi aurait exigé la parité dans le gouvernement Le président Félix Tshisekedi a refusé une première liste de composition du gouvernement, estimant que les femmes y étaient sous-représentées.

Une étude souligne la mauvaise qualité de l'air en Afrique de l'Ouest L'étude allemande alerte sur la pollution automobile mais aussi dans les habitations. La cuisine au bois dans des logis mal aérés est particulièrement dangereuse pour les enfants.

Burundi : début des vaccinations anti-Ebola pour le personnel médical Le ministère de la Santé publique a donné le coup d’envoi de la campagne de vaccination du personnel médical qui intervient en première ligne contre Ebola. La campagne a démarré à Gatumba, à la frontière avec la RDC.

Prix UEFA du meilleur joueur: Messi, Ronaldo ou Van Dijk Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil Van Dijk sont finalistes pour le prix du meilleur joueur UEFA. Deux joueurs africains Sadio Mané et Mohamed Salah sont respectivement 5e et 6e dans le classement.

Hommage de la France aux combattants africains Il y a 75 ans, des milliers de combattants africains débarquaient en Provence pour libérer la France. Emmanuel Macron a demandé aux maires français de leur rendre hommage de manière plus marquée à l'avenir.

Hong Kong : la Chine pourrait intervenir militairement contre les manifestants La contestation ne faiblit pas à Hong Kong et la menace d'une intervention militaire chinoise est de plus en plus présente. Des troupes chinoises ont été signalées aux portes du territoire hongkongais.

Supercoupe: "nous sommes déçus, mais la saison ira bien " F. Lampard Au bout d'une séance de tirs au but à suspense ( 2-2, 5 t.a.b à 4) Liverpool a remporté sa 4e Supercoupe d'Europe face à Chelsea. Une rencontre qui a opposé pour la première fois deux équipes anglaises.

RDC: le récent rapport du GEC souligne les activités des groupes armés au Kivu Selon le décompte effectué par le GEC, il existe plus de 130 groupes armés dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Le GEC, met l'accent sur les activités des groupes armés dans les deux Kivu et le territoire de Beni.

Le Nigeria réduit ses importations de denrées alimentaires Le président Muhammadou Buhari ordonne de bloquer les demandes de devises étrangères pour les importateurs de produits alimentaires. Mais cette mesure risque d'être contournée par les commerçants.

Greta Thunberg hisse les voiles L'icône de la lutte contre le réchauffement climatique, entame sa traversée de l'Atlantique à bord d'un voilier zéro carbone.

Le Rwanda accusé d'avoir manipulé ses chiffres sur la pauvreté Une étude accuse les autorités rwandaises d’avoir truqué leurs statistiques en 2015. Le Rwanda est "une autocratie" dont la réussite économique n'est toutefois pas contestable, estime l'économiste Yves Ekoué Amaizo.

Manifestation devant le palais présidentiel d'Haïti pour plus de justice Le mouvement jeune "PetroCaribeChallenge" appelle ce mercredi les populations à une manifestation devant le palais présidentiel de Port-au-Prince.

153 prisonniers libérés à Libreville Tous sont sortis de prison mardi. Les durées des périodes des détention préventive ou des condamnations de ces prisonniers étaient arrivées à expiration.

Cachemire : l'Aïd el-Kebir se déroule pacifiquement La fête de l'Aïd el-Kebir se déroule pacifiquement au Cachemire alors que la région est déstabilisée par la décision de l’Inde lui retirer son autonomie.