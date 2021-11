Le ministre Bachir à Baffoé : ‘’j’ai été très satisfait de sa façon de travailler’’

Se disant satisfait de sa collaboration avec le Directeur général de la Police Nationale sortant, le ministre de la Sécurité et de la protection civile, Bachir Diallo a rendu mercredi un hommage mérité à Ansoumane Bafoé Camara. C’était lors de la passation de service entre le directeur général de la police nationale entrant et sortant.

« Je peux vous garantir que le temps que j’ai eu à le pratiquer et réciproquement, j’ai été très satisfait de son engagement et de sa façon de travailler. Donc je profite de l’occasion au nom du président du CNRD, Colonel Mamadi Doumbouya pour rendre hommage au Directeur général de la police nationale sortant pour service rendu. Vous savez lorsque vous donnez plus de 30 ans de vie pour qu’une institution fonctionne, il y a lieu de remercier ses intéressés et le pacte avec mon cher collègue le directeur général sortant. Et au nom de tous les cadres que j’ai eu à travailler avec vous, je vous félicite, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance », a-t-il déclaré.

S’adressant au nouveau Directeur général entrant, commissaire Abdoul Malick Koné, le ministre l’a exhorté à mettre son expérience au service de la police.

« Vous rentrerz aujourd’hui dans l’histoire en devenant le plus jeune Directeur général de la police nationale. J’ai confiance en vous au regard de votre parcours académique et de votre parcours professionnel. Pour rappel, vous avez fréquenté l’une des meilleures écoles de la police au monde. Ce savoir-faire que vous avez appris pendant votre parcours professionnel, le moment est venu de mettre tout ça en pratique et au service d’une police qui doit se transformer d’une police en pleine mutation, d’une police où il y a beaucoup à faire. Je m’en suis rendu compte lorsque j’ai été honoré par le président Mamadi Doumbouya à la tête de ce département. Donc dans la continuité des entrées dans les actions que j’ai menées avec votre prédécesseur, il vous revient de prendre la relève pour continuer à agir sans interruption. Vous savez dans la réforme du secteur de la sécurité engagée depuis 2010, beaucoup de choses et d’actions ont été menées, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, c’est ce chantier qui vous attend. Je vous félicite et je compte entièrement sur vous », dira-t-il.

Pour terminer, il a appelé les officiers de police au travail dévoué pour un bilan élogieux.

Maciré Camara