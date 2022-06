Le ministre Bachir Diallo dément avoir giflé un policier : « je ne l’ai jamais fait » (vidéo)

Lors d’un rassemblement, le ministre de la Sécurité et de la protection civile le général à la retraite Bachir Diallo a démenti vendredi avoir giflé un policier [capitaine Aboubacar Soumah].

« On a dit que j’ai giflé un policier. Faux, je l’ai jamais fait. Quand je suis descendu, j’ai dit à l’agent ce que j’avais à lui dire, et je l’ai juste reculé avec la main gauche, le téléphone à la main. Il le sait, les gens qui étaient à côté ils le savent. Et ça s’est passé exactement ça. Mais chaque chose en son temps pour parler. Ce n’est pas en ce moment que moi j’allais venir devant vous pour me justifier, et ça c’est passé exactement comme ça. L’intéressé le sait et tous ceux qui étaient à côté là-bas ils le savent », a-t-il martelé. Regardez 👇👇

Par Maciré CAMARA