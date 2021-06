Le ministre Ballo à la 109è session de la CIT : ‘’nous estimons que les débats aboutiront à des orientations en faveur des travailleurs’’

Démarrés le 20 mai dernier, les travaux de la 109ème session de la conférence internationale du travail se poursuivent par visioconférence entre les pays membres. Ce lundi, 14 juin 2021, le ministre guinéen de la Fonction publique et du travail a livré le message de son pays. C’était dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place en présence de plusieurs cadres techniques de son département. Ci-dessous le discours !

Monsieur le Président de la Conférence Internationale du Travail,

Monsieur le Directeur Général du Bureau International du Travail,

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de délégation ;

Mesdames et Messieurs les Représentants des Employeurs ;

Mesdames et Messieurs les Représentants des Travailleurs ;

– Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations des hautes autorités de la République de Guinée, en particulier celles de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, Pr Alpha CONDE.

Aussi, voudrai-je, en leur nom et celui despartenaires sociaux, vous féliciter pour votre brillante élection à la Présidence de cette session et vous assurer du soutien de la République de Guinée pour l’atteinte de nos objectifs.

La session de la Conférence Internationale du Travail de cette année se tient dans un contexte particulier à cause de la pandémie de Covid-19. D’ailleurs, le Bureau International du Travail a dû faire preuve de beaucoup d’efforts pour permettre sa tenue en mode virtuel.La Guinée voudrait saisir cette occasion pour saluer vivement les efforts inlassables déployés par notre organisation sous l’égide du Bureau International du Travail en vue de favoriserla résilience effective et efficace du monde du travail en cette période de COVD-19.

En Guinée, cette résilience est matérialisée par une forte volonté politique du Gouvernement qui a mis en place un plan national de riposte. C’est le lieu de saluer le soutien actif des partenaires sociaux qui ont, chacun dans son domaine de compétence, contribué activement au soutien des efforts du Gouvernement pour une riposte efficace contre la pandémie notamment en milieu de travail.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les participants,

La Guinée salue l’inscription à l’ordre du jour de cette session, les discussions sur l’application des normes, la sécurité sociale et les réponses à la pandémie de Covid-19 dans le monde du travail. Ces questions traduisent une dynamique et une volonté continue des mandants tripartites de l’OIT, d’œuvrer en permanence pour le bien – être des travailleurs de nos pays respectifs et ce, en dépit des nombreuses vicissitudes qui caractérisent de nosjours l’économie mondiale en général et en particulier celle des pays en développement.

La Guinée salue cette détermination de notre organisation et l’appui du Conseil d’Administration allant dans le sens de l’identification des approches de solution et de la création des synergies d’action, en vue d’entreprendre des actions concrètes, toutes choses, qui font de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)l’espoir du monde.

Nous estimons que les débats aboutiront à des orientations sur des mesures de protection en faveur des travailleurs, et aussi sur le renforcement des systèmes de santé pour les rendre plus résilients.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les participants,

Notre Organisation ne cesse de multiplier les efforts pour rendre le monde du travail plus juste, plus équitable et plus inclusif, à travers l’amélioration des conditions de travail fondée sur la protection sociale, sur la lutte contre les inégalités et la promotion de l’Éducation et de la Formation continue.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les participants,

Je voudrais avant de terminer souligner l’importance du travail décent pour la Guinée. Ceci est au cœur de nos politiques pour répondre aux objectifs du Millénaire.

Je nous souhaite plein succès et vous remercie pour votre aimable attention.