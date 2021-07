Le ministre Bouréma aux populations de Loïla (Mandiana): « évitez le pillage pour le bien-être de tous »

Hier mardi 27 juillet 2021, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation s’est rendu dans le district de Loïla dans le cadre de la sensibilisation des populations riveraines. Cette initiative vise à amener les citoyens de Kounadou à bien collaborer avec la nouvelle société minière de Mandiana. Le ministre Bouréma Condé, accompagné d’une forte délégation se dit satisfait de l’accueil qui lui a été réservé. « Je suis très content, surtout de l’accueil. Je sais que la population de Loïla est digne, honnête. Je suis venu vous dire qu’une société est un bijou à protéger. Il faudrait que la population reconnaisse la valeur de la société, surtout son devoir. Et la société, à son tour, arrive à comprendre le droit de la population. La guerre ne nous donne rien mais plutôt elle détruit. Les grandes usines qui sont fermées, c’est un véritable regret. Les conséquences sont incalculables. Alors, restez sereins, patients. Nous allons défendre l’intérêt de la population auprès de la société mais les gens qui viennent d’ailleurs vous dire qu’il y a ça, c’est faux. Donc nous sommes dépassés par la joie. Que Dieu vous paie, qu’il y ait la paix et la quiétude sociale », a dit le ministre Bouréma Condé.

Les populations de Loïla comblées de joie par la visite du ministre Bouréma Condé dans leur localité ont souhaité la bienvenue à la délégation à travers la voix du président de la jeunesse des diplômés : « nous sommes vraiment contents. Au nom des diplômés de Kounadou, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd’hui, Loïla est confronté à d’énormes difficultés, à savoir :le manque d’emploi, de route, d’eau et tant d’autres ».

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a fini par visiter les installations de la nouvelle société minière. Cette journée de visite à Loïla fait espérer les citoyens exposés aux impacts négatifs de l’exploitation minière.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601